Kiel

Ab Sonnabend soll im Einzelhandel in Schleswig-Holstein die 2G-Regel gelten, das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstagabend an. Noch sind aber einige Fragen zur 2G-Regel offen. An Details zur Umsetzung werde noch gearbeitet, heißt es aus der Landesregierung. Am Donnerstag berät sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nicht nur mit den anderen Regierungschefs von Bund und Ländern, sondern kommt auch mit dem Expertenrat und Vertretern der Regierungskoalition aus CDU, Grünen und FDP zusammen.

Am Freitag soll der Kabinettsbeschluss zur neuen 2G-Regelung im Einzelhandel stehen. Die Veröffentlichung ist für den Nachmittag geplant, damit die neue Landesverordnung bereits zum Sonnabend in Kraft treten kann. Was bisher zur 2G-Regel im Einzelhandel bekannt ist – und was nicht –, beantworten wir hier.

Dürfen Ungeimpfte jetzt nicht mehr in den Supermarkt?

Doch, Ungeimpfte dürfen weiterhin im Supermarkt einkaufen. Denn die 2G-Regel für den Einzelhandel gilt nicht für Geschäfte des täglichen Bedarfs. Dazu zählen auch Lebensmittelgeschäfte, weswegen es für Supermärkte weiterhin keine Zugangsbeschränkungen gibt. Es bleibt also bei der Maskenpflicht und dem Einhalten von Abständen.

Werden Baumärkte von der 2G-Regel ausgenommen?

Ja. Baumärkte und Blumenläden sollen in Schleswig-Holstein auf Wunsch der FDP von der 2G-Regelung ausgenommen werden. „Wir haben uns dafür eingesetzt, dass Blumenläden und Baumärkte in Schleswig-Holstein wieder zu Geschäften für den täglichen Bedarf erklärt werden, die von dieser Vorgabe ausgenommen sind“, sagt FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt. Eine FDP-Fraktionssprecherin bestätigte, dass dieser Punkt innerhalb der Koalition unstrittig sei. Damit würden zu Baumärkten und Blumenläden weiterhin keine Zugangsbeschränkungen bestehen.

Was zählt zu Geschäften des täglichen Bedarfs?

Eine genaue Auflistung, in welchen Geschäften die 2G-Regel überall nicht gilt, möchte die Landesregierung auf Anfrage noch nicht nennen. Klar ist, dass es sich dabei um Geschäfte des täglichen Bedarfs handelt, zu denen auf jeden Fall auch Drogerien und Apotheken gehören. Beim Lockdown im Dezember vergangenen Jahres zählten zu den Geschäften des täglichen Bedarfs außerdem Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten und Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und der Großhandel.

Welche Regeln gelten für Einkaufszentren?

In Einkaufszentren befinden sich auch Geschäfte des täglichen Bedarfs. Dürfen Ungeimpfte deswegen die Einkaufszentren betreten? Eine Antwort möchte die Landesregierung auf Anfrage noch nicht geben.

Wie laufen die 2G-Kontrollen im Einzelhandel ab?

Auch zur Frage der Kontrolle der 2G-Nachweise im Einzelhandel ist noch wenig bekannt, das Land äußert sich auf Nachfrage dazu noch nicht. Auf die Einzelhändler dürfte in jedem Fall ein deutlich erhöhter Aufwand zukommen. In Schleswig-Holstein müssen schon jetzt Veranstalter oder Gastronomen die CovPassCheck-App zur Kontrolle der digitalen Impfausweise nutzen. Der Blick aufs Smartphone reicht nicht aus, der QR-Code auf dem Zertifikat muss gescannt werden.

Von Jonas Bickel und Christian Hiersemenzel