Nachdem die Post in der vergangenen Weihnachtszeit im Corona-Lockdown so viele Pakete wie nie ausgeliefert hat, rechnet Thomas Schneider, Betriebschef Post und Paket bei der Deutschen Post, diese Saison erneut mit einem Wachstum – das werde aber moderater ausfallen.

Im vergangenen Jahr sind vor Weihnachten aufgrund des Lockdowns Rekordmengen an Paketen verschickt worden. Wird das diese Saison noch mal getoppt? Was erwarten Sie?

Das ist im Moment sehr schwer einzuschätzen. Nach der Entscheidung für 2G im Einzelhandel ist jetzt die Frage, wie viel deswegen zusätzlich online bestellt wird. Bundesweit ist fast jeder Dritte noch nicht vollständig geimpft. Auch die wachsende Unsicherheit der Menschen wegen hoher Infektionszahlen wird sich auswirken. Wir erwarten deshalb, dass die Paketmengen noch anziehen. Wir spüren das jetzt schon: Vergangene Woche lagen wir etwa fünf Prozent über unseren eigenen Prognosen. Nach dem massiven Wachstum 2020 ist es natürlich schwerer, erneut so stark zu wachsen. Es kann aber gut sein, dass wir bis Ende des Jahres nochmals fünf bis zehn Prozent mehr Pakete als geplant in unserem Netz bearbeiten.

Thomas Schneider, Betriebschef Post und Paket bei der Deutschen Post, sieht sein Team für das Weihnachtsgeschäft gut gewappnet. Quelle: Deutsche Post DHL/ Rudolf Wichert

Wie stark ist das Paketzentrum in Neumünster denn aktuell ausgelastet im Vergleich zu 2020?

Wir haben dort im vergangenen Jahr im November und Dezember etwa 19 Millionen Pakete bearbeitet. Wir werden dieses Jahr sicherlich die Marke von 20 Millionen knacken. Schon bis zum Nikolaustag haben wir ungefähr elf Millionen Pakete bearbeitet. Obwohl Händler wie Amazon inzwischen auch selber zustellen und dadurch etwas an Menge bei uns aus dem Netz rausgeht, wachsen wir weiter.

Lässt sich das auf Dauer in Neumünster stemmen oder bräuchte es einen größeren Standort?

Tatsächlich werden wir das Paketzentrum dort massiv erweitern und die Kapazitäten um fast 50 Prozent ausbauen. Wir schaffen Platz für eine weitere Sortiermaschine, die mittelgroße Pakete bis zu einer Dicke von 25 Zentimetern verarbeiten kann. Das ermöglicht uns bis zu 15.000 zusätzliche Pakete pro Stunde an Durchsatz, aktuell sind es rund 28.000 Sendungen.

Wann wird es soweit sein?

Wir planen, bis Mitte September 2022 damit fertig zu sein. Dann sind wir für den Starkverkehr in der nächsten Weihnachtszeit sehr gut gerüstet. Im Münsterland – in Greven – haben wir schon die erste Sortieranlage dieser Art im Einsatz, und das hat sehr gut geklappt. Neumünster ist in der ersten Runde der Paketzentren dabei, die erweitert werden, weil wir im Norden mehr Kapazitäten benötigen. Wir investieren einen zweistelligen Millionenbetrag.

Bislang hat das Paketzentrum in Neumünster eine U-Form. Die offene Seite des Gebäudes soll nun zugebaut werden, um Platz für eine weitere Sortiermaschine zu schaffen. Die Lkws sollen darunter durch weiterhin in den Innenhof fahren können. Quelle: Ulf Dahl

Reicht das denn, oder müsste Schleswig-Holstein ein neues Paketzentrum bekommen?

Ja, das reicht, denn die Kapazität in Neumünster alleine steigt dadurch ja um 50 Prozent. Darüber hinaus verzahnen wir die Brief- und Paketproduktion immer weiter, weil die Zahl der Dokumentensendungen zurückgeht, und errichten in Briefzentren Sortiermaschinen für kleine Pakete. Im Briefzentrum Kiel ist dies aktuell zwar nicht geplant, aber unser Briefstandort in Hamburg-Süd sortiert auch kleine Pakete für Kiel. Darüber hinaus bauen wir das Paketnetz deutschlandweit aus. In Berlin und im Raum München entstehen beispielsweise gerade neue Paketzentren. Wir suchen auch weiter Grundstücke. Aber es gibt nicht so viele Möglichkeiten, auf 150.000 Quadratmetern zu bauen. Deshalb erweitern wir auch – wo möglich – die vorhandene Infrastruktur.

Wie wappnet sich die Post jetzt für die Paketflut vor Weihnachten?

Wir sortieren in Neumünster seit November fast rund um die Uhr an sechs Tagen pro Woche in drei Schichten Pakete. Normalerweise arbeiten wir dort im Zwei-Schicht-Betrieb und am Sonnabend nur bis früh morgens. Wir haben im Schnitt in Neumünster etwa 400 Leute im Einsatz, in Zeiten wie diesen geht das auf 600 hoch. In der Niederlassung Kiel, die ganz Schleswig-Holstein versorgt, haben wir alleine für das Weihnachtsgeschäft 500 zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt, in der Zustellung und der Sortierung.

Auch Amazon, Hermes und DPD stellen neue Leute ein. Irgendwann wird der Markt leer gefegt sein. Wie schwer ist es, Personal zu finden?

Bislang haben wir immer genug Personal gefunden – auch, weil wir in der Branche die besten Arbeitsbedingungen haben. Natürlich ist unsere Mannschaft gerade sehr gefordert und es werden Überstunden gemacht, die selbstverständlich ausgeglichen werden. Ich finde, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen einen hervorragenden Job unter den aktuellen Corona-Bedingungen und dafür bin ich sehr dankbar. Die Bearbeitung der Briefe und Pakete kann ja schließlich nicht aus dem Homeoffice erfolgen und die Menschen in Deutschland verlassen sich auf uns.

Wann muss ich meine Weihnachtspost abschicken, damit sie rechtzeitig ankommt?

So früh wie möglich. Bei Weihnachtspostkarten und -briefen reicht es, wenn sie bis spätestens 22. Dezember abgeschickt werden. Pakete sollten Kunden bis Montag vor Heiligabend einliefern, damit sie auf jeden Fall rechtzeitig da sind.