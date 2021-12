Kiel

In Schleswig-Holstein soll der Einzelhandel ab diesem Sonnabend nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich sein. Die Frage, die viele Leserinnen und Leser bewegt: Gilt 2G künftig auch im Baumarkt?

An diesem Donnerstag berät sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nicht nur mit den anderen Regierungschefs von Bund und Ländern, sondern kommt auch mit dem Expertenrat und Vertretern der Regierungskoalition aus CDU, Grünen und FDP zusammen. Am Freitag soll der Kabinettsbeschluss zur neuen 2G-Regelung stehen; die Veröffentlichung ist für den Nachmittag geplant, damit die neue Landesverordnung bereits zum Sonnabend in Kraft treten kann.

Schon jetzt ist eines klar: Baumärkte und Blumenläden sollen auf Wunsch der FDP von der 2G-Regelung ausgenommen werden.

Christopher Vogt, Fraktionschef der Liberalen im Landtag, verwies am Mittwoch auf Anfrage von KN-online darauf, dass die Ausweitung der 2G-Regel auf den Einzelhandel auf Vorschlag des designierten neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) zustande gekommen sei und voraussichtlich an diesem Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen werden solle.

FDP: 2G soll nicht in den Baumärkten in Schleswig-Holstein gelten

„Da Hamburg hier bereits vorgeprescht war, wollte der Ministerpräsident es auch bei uns frühzeitig ankündigen“, so Vogt. „Unser Wunsch war diese bundesweite Maßnahme ausdrücklich nicht, weil wir den Einzelhandel mit seinen Hygienekonzepten auch nicht für einen Pandemietreiber halten.“

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Dienstagabend darauf hingewiesen, dass man mit der neuen Maßnahme die Kontakte von Ungeimpften reduzieren wolle. Vogt: „Wir haben uns dafür eingesetzt, dass Blumenläden und Baumärkte in Schleswig-Holstein wieder zu Geschäften für den täglichen Bedarf erklärt werden, die von dieser Vorgabe ausgenommen sind.“

Eine FDP-Fraktionssprecherin bestätigte, dass dieser Punkt innerhalb der Koalition geeint sei. Damit würden zu Baumärkten und Blumenläden weiterhin keine Zugangsbeschränkungen bestehen. Sie würden damit ähnlich eingestuft wie Supermärkte, Apotheken und Drogeriemärkte, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten.