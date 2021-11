Kiel

Als einzige Bäuerin sucht Pferdewirtin Lara (26) aus Schleswig-Holstein beim RTL-Format „Bauer sucht Frau“ nach einer Frau fürs Leben. In den ersten zwei Folgen in der vergangenen Woche war bereits zu sehen, wie Lara Kinderpflegerin Franziska (24) und Raumausstatterin Melanie (34) zu sich auf den Hof eingeladen hat und wie die Besucherinnen auf Laras Hof in Schleswig-Holstein ankamen.

In der dritten Folge, die am Montagabend auf RTL ausgestrahlt wurde, ging es bei Laras Hofwoche nun richtig los: „Der aktuelle Stand ist, dass mich die Franzi auf jeden Fall mehr interessiert“, so Lara nach der Ankunft ihrer Gäste.

Am ersten Morgen entdeckte sie allerdings, dass Melanie und Franziska nicht in getrennten Räumen, sondern gemeinsam in einem Zimmer übernachtet hatten. „Ich habe mich ein bisschen gegruselt“, erklärte Franziska.

Lara war zwar sichtlich überrascht, gab sich aber gelassen. Sie lud Franziska später zu einem Picknick unter vier Augen ein, suchte ein wenig Nähe und legte den Arm um sie. Doch Franziska blockte ab: „Bei den Umarmungen war es einfach ein komisches Gefühl. Ich fühlte mich unwohl.“

„Bauer sucht Frau“: Lara und Franziska treffen bei der Hofwoche beide eine Entscheidung

Am Abend entschied die Pferdewirtin dann, welche Frau gehen muss. Allerdings kam ihr Franziska zuvor: „Ich habe das Gefühl, dass es nicht so passt, der Funke ist nicht übergesprungen, und deswegen wollte ich abreisen“, erklärte sie – und Lara reagierte gelassen.

„Da sind wir uns einig“, so die Pferdewirtin aus Schleswig-Holstein. „Man kann jetzt nicht sagen, dass ich erleichtert war, weil sie ist ja eine nette Frau und wir hätten eine schöne Zeit miteinander verbringen können – aber es ist nichts für die große Liebe.“ Sie freue sich jetzt besonders darauf, Zeit mit Melanie zu verbringen.

So ging es bei „Bauer sucht Frau“ auf den anderen Höfen weiter

Aktion im Dreierpack statt trauter Zweisamkeit herrschte bei Agraringenieur Björn (32), der seine Hofwoche mit Dani (35) und Kathrin (34) verbringt. Alle drei verstanden sich prächtig. „Beide Frauen würden sehr gut auf meinen Hof passen. Die beiden bringen mich auf jeden Fall ins Schwitzen, wenn es um eine Entscheidung geht“, so Björn.

Eine Entscheidung musste Imker Hubert nicht fällen. Er durchlebte direkt zu Beginn der Hofwoche eine echte Bewährungsprobe für sich und Andrea (39). Ein Bienenvolk ist ihm ausgeschwärmt: „Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, es einzufangen. Das ist wirklich das gefährlichste, was man in Zusammenhang mit Bienen tun muss“, erklärte Hubert. In voller Imkermontur packte Andrea ohne Scheu oder Angst mit an – Hubert war beeindruckt.

Auch Kerstin (28) punktete mächtig bei Peter (26) und bewies, dass sie auch mit Oldtimer-Treckern gut umgehen kann. „Ich und Kerstin harmonieren sehr gut, und das Flirten kommt ganz automatisch. Es ist schon sehr vertraut zwischen uns“, schwärmte Peter.

Für Schafhalter Dirk (24) und Saskia (25) sowie für Rinderhalter Torsten (52) und Karin (58) starteten in der dritten Folge von „Bauer sucht Frau“ die Hofwochen.

Neue Folgen von „Bauer sucht Frau“ gibt es montags und dienstags

Wer Folgen von „Bauer sucht Frau“ verpasst hat, kann sie im Internet auf RTL+ noch einmal anschauen.

Wie es für Lara und die anderen elf Landwirte mit den auserwählten Frauen weitergeht, ist in den kommenden Wochen immer montags und dienstags um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.