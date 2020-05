In Schleswig-Holstein ist in den vergangenen Tagen die Zahl der Corona-Fälle angestiegen, am Sonntag indes gab es keine Neuinfektion. 3077 Corona-Fälle sind bestätigt, mindestens 2666 davon gelten als genesen, 136 Personen sind gestorben. Wie sich die Zahlen auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilen und wie sie sich in Blick auf die Obergrenzen entwickeln, erfahren Sie hier.