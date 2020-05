Für den Ausbau des digitalen Lernens an den Schulen in Schleswig-Holstein stehen 32 Millionen Euro bereit. "Damit können wir einen entscheidenden Schritt weiter gehen in Richtung Lernen mit digitalen Medien und zugleich in Sachen Bildungsgerechtigkeit", sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU).