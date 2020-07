Kiel

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Schleswig-Holstein liegt bei 3254. Am Sonntag kamen fünf neue Fälle hinzu.

Drei aus Kiel, die im Zusammenhang mit bereits Infizierten stehen, und eine vierköpfige Familie aus dem Kreis Pinneberg, die vom Urlaub zurückkehrte. Auch bei dem neuen Fall aus Neumünster handelt es sich um einen Reiserückkehrer. Die Person war in der Türkei.

Anzeige

Lesen Sie auch: Wo infizieren sich die Schleswig-Holsteiner am häufigsten?

Weitere KN+ Artikel

2 Personen (+/-0 im Vergleich zum Vortag) aus Schleswig-Holstein befinden sich derzeit im Krankenhaus.

Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 516 Corona-Erkrankte in Schleswig-Holsteins Krankenhäusern behandelt.

Lesen Sie auch: So kommen die täglichen Corona-Zahlen zusammen

So verteilen sich die Coronavirus-Fälle in Schleswig-Holstein

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 3254 Menschen aus Schleswig-Holstein positiv auf das Virus getestet worden - der Großteil der Corona-Infizierten gilt mittlerweile als genesen. Die meisten Infektionen gab es im Kreis Pinneberg (613). Es folgten die Kreise Stormarn (433) und Segeberg (351).

154 Todesfälle sind im Zusammenhang mit der Viruserkrankung in Schleswig-Holstein gemeldet worden. Darunter ein Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, der im Ägypten-Urlaub starb. Mehr zu den Todesfällen lesen Sie hier.

Kreis / Kreisfreie Stadt Stand (19.07.2020) Todesfälle (19.07.2020) Pinneberg 613 (***) 46 Stormarn 433 34 Segeberg 351 (***) 7 (**) Kiel 305 10 Herzogtum Lauenburg 272 17 Rendsburg-Eckernförde 258 14 Steinburg 189 3 Lübeck 179 (*) 1 Schleswig-Flensburg 160 (***) 4 Plön 121 8 Nordfriesland 91 (*/***) 1 Neumünster 80 (*/***) 2 Ostholstein 77 0 Dithmarschen 77 4 Flensburg 48 3

(*)

Die Kreise/Städte melden mehr bestätigte Corona-Fälle als das RKI auflistet.

(**)

Der Kreis Segeberg hat seine Zählung am 5. Juni dem RKI angepasst. Nun werden zwei Personen zusätzlich als Todesfall gelistet, bei denen das Virus nach ihrem Tod nachgewiesen wurde, die aber nicht nachweislich am Coronavirus gestorben sind.

(***)

Der Kreis Schleswig-Flensburg hat seine Corona-Statistik am 9.6.2020 um -2 Fälle und am 12.06.2020 um -3 Fälle bereinigt, am 10.7. kam ein Fall hinzu. Erneut bereinigt wurde die Statistik am 17.07.2020. Aufgrund eines fehlerhaften Testergebnisses des Labors reduziert sich die Zahl der positiv getesteten Personen um einen Fall.

Der Kreis Segeberg hat seine Corona-Statistik am 12.06.2020 bereinigt. Es hat sich herausgestellt, dass die Neuinfektion von Sonnabend, 6. Juni, keine ist. Es wurde lediglich Rest-DNA nachgewiesen. Am 7.7.2020 wiederholte sich das. Zwei Fälle waren keine Neuinfektionen.

Bereinigt wurde ebenfalls die Statistik des Kreises Pinneberg um -1 am 12.06.2020 und am 05.07.2020, sowie der Stadt Lübeck und des Kreises Nordfriesland um -1 am 28.06.2020.

Redaktioneller Hinweis Wir aktualisieren die Grafiken und Tabellen von Sonntag bis Freitag einmal täglich - und zwar auf Basis der Zahlen des Robert-Koch-Instituts und der Kreise und kreisfreien Städte. Am Sonnabend pausieren wir, da aufgrund des aktuell niedrigen Infektionsgeschehens kaum noch Kreise und kreisfreien Städte am Wochenende aktuelle Fallzahlen melden. Da die Datenerfassung und Übermittlung Zeit benötigt, können Abweichungen von den vor Ort kommunizierten Fällen entstehen (Veränderung „0“ oder eine negative Veränderung kann also auch die Ursache in einer Zeitverzögerung bei der Eingabe über den offiziellen Meldeweg haben).

Wie viele Schleswig-Holsteiner sind genesen?

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) nimmt auf Basis verschiedener Faktoren wie z.B. Krankheitsbeginn und Krankheitsdauer Schätzungen zur Anzahl genesener Personen vor. Demnach sind in Schleswig-Holstein seit Beginn der Epidemie geschätzt 3000 Personen genesen.

Der Kreise und kreisfreien Städte melden indes genaue Zahlen über die Genesenen (siehe folgende Grafik). Zu Beginn der Corona-Krise wichen die Zahlen voneinander ab, mittlerweile gleichen sie sich an.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.