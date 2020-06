Das nächste Hilfspaket in der Corona-Krise ist geschnürt. Jamaika einigt sich auf weitere Mittelverteilungen. Klar ist auch: Schleswig-Holsteins Schuldenberg wird noch weiter wachsen.

Mit einem Maßnahmenpaket in Höhe von 354 Millionen Euro für diverse Bereiche will Schleswig-Holstein die Wirtschaft in der Corona-Krise ankurbeln und den Kommunen helfen. Quelle: Thomas Eisenkrätzer