Sechs Ministerpräsidenten und einen Interims-Landeschef hat Bernd Dibbern kommen und gehen gesehen. Mit der Post ging er in ihren Büros ein und aus, war mit den meisten per Du. Nach fast 37 Dienstjahren geht der Bote aus der Staatskanzlei in den Ruhestand und plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen.