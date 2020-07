Kiel

„Insgesamt ist der Lernsommer ein Flop“, sagt der bildungspolitische Sprecher der Sozialdemokraten, Martin Habersaat. „Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler, die Rückstände aus den Corona-Monaten aufzuarbeiten haben, wird nicht erreicht und ist auf Angebote im kommenden Schuljahr angewiesen.“ Nur etwas mehr als ein Prozent der 365.600 Schüler im Land habe mitgemacht. „Das ist weit davon entfernt, ein Erfolg zu sein.“

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) geht zudem davon aus, dass gerade die Kinder teilnehmen, die selbst oder deren Eltern besonders auf Lernfortschritte achten. „Wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht, müssen aber gerade auch diejenigen erreicht werden, die Unterstützung benötigen und sie nicht von den Eltern erhalten können“, so Astrid Henke.

Prien : Teilnehmer sind hoch motiviert

Laut Bildungsministerium haben nach derzeitigem Stand rund 3800 Schüler die Lernangebote in den Sommerferien wahrgenommen. Genaue Zahlen würden erst nach Ablauf des Programms erhoben. „Alle Teilnehmenden sind hoch motiviert und mit großem Engagement dabei“, sagt Prien, die auf ihrer politischen Sommerreise bei einigen Teilnehmern einen Stopp machte. Sie habe dabei sehr positive Rückmeldungen von Lehrern und Schülern erhalten. Nach Informationen unserer Zeitung mussten einzelne geplante Aktionen an Schulen aber abgesagt werden, weil sich nicht genug Schüler dafür angemeldet hatten

Ministerin dankt Lehrern und Schulen für ihr Engagement

Insgesamt haben sich 145 der 792 Schulen im Land am Lernsommer beteiligt. Die meisten davon waren Grundschulen (57) und Gemeinschaftsschulen (49). Etwa 480 Lehrkräfte engagierten sich dafür. „Es war eine große Herausforderung für die Schulleitungen und die Lehrkräfte nach der wochenlangen, durch die Pandemie ausgelösten Ausnahmesituation, noch innerhalb der kurzen Zeit bis Ferienbeginn ein Programm für diesen Lernsommer auf die Beine zu stellen“, sagte Prien. Die Ministerin dankte allen Beteiligten: „Sie alle zeigen, was möglich ist und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit in unserem Land.“

Aufgrund der Kurzfristigkeit der Projekts sei sicher nicht alles optimal gelaufen, glaubt Ines Strehlau (Grüne). „Aber wenn wir auch nur einer Handvoll Kinder in dieser herausfordernden Zeit helfen konnten, war es das wert. Wir werden jetzt prüfen, was gut geklappt hat und wo wir das nächste Mal besser werden müssen.“ Sie halte den Lernsommer nach wie vor für eine gute Idee, um verpassten Stoff nachzuholen und zu vertiefen.

Schulen hatten zu wenig Vorbereitungszeit

Einige Schulen hätten sich aus Protest gegen die Ministerin nicht beteiligt oder weil ihnen der Vorlauf zur Planung zu knapp war, sagt Habersaat. An den Schulen, die mitmachten, seien aber vielfältige Angebote entstanden, lobt er. „Vielleicht ist das der größte Erfolg des Lernsommers 2020 – an mehr Schulen als bisher Überlegungen über sinnvolle Angebote in den Sommerferien in Gang zu bringen.“ Zudem sei im Ministerium die Bereitschaft geweckt worden, solche Projekte auch zu finanzieren.

Philologenverband will mehr Unterricht nach den Ferien

„Wenn das Angebot von unseren Schulen sehr unterschiedlich wahrgenommen wurde und die Teilnehmerzahl möglicherweise hinter den Erwartungen zurückbleibt, dann ist dies möglicherweise der Tatsache geschuldet, dass die Vorbereitungszeit für die Schulen zu kurz war und die Schulleitungen mit einer Fülle anderer Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert waren“, sagt Walter Tetzloff vom Philologenverband.

Er verspricht sich mehr von gezielten Förderangeboten nach den Ferien und plädiert für mehr Unterricht in der ersten Hälfte des neuen Schuljahrs. „Praktika, Wanderfahrten und Projekte sollten zurückstehen, wodurch wertvolle Unterrichtszeit gewonnen werden kann. Priorität hat der Kernunterricht.“

FDP will unterrichtsbegleitende Fördermaßnahmen nach den Ferien

Anita Klahn ( FDP) will anregen, dass mit nicht abgerufenen Mitteln im neuen Schuljahr unterrichtsbegleitende Fördermaßnahmen finanziert werden. „Denn aus meiner Sicht reicht der Lernsommer nicht, um alle Leistungslücken des dreimonatigen Unterrichtsausfalls zu schließen“, so Klahn. Die GEW fordert, dass Schulen nach den Ferien Zeit und Personal bekommen, um strukturierte und individuell passende Lern- und Unterstützungsangebote zu entwickeln.

