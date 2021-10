Kiel

Wer nicht geimpft oder genesen ist, für den sind mit einem Besuch beim Friseur, im Fitnessstudio oder Restaurant seit Montag Zusatzkosten für einen Corona-Test verbunden. Für diese rufen die Teststationen seit Wochenbeginn Preise zwischen zehn und 25 Euro auf. Doch es gibt noch eine günstigere Möglichkeit: Corona-Tests können von den Gästen, Kundinnen und Kunden vor Ort selbst gemacht werden – unter Aufsicht des Personals. Das Angebot in den Betrieben ist allerdings freiwillig, und nicht jeder macht mit.

In der entsprechenden Verordnung des Bundes ist geregelt, dass ein Selbsttest vor Ort zulässig ist, „wenn er unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen ist“. Das bedeutet, dass das Personal, welches etwa im Restaurant die Einhaltung der 3G-Regel kontrolliert, die Durchführung des Corona-Tests beobachten muss.

Einen Nachweis gibt es für den Corona-Selbsttest vor Ort nicht

Mit auf diese Weise gemachten Tests kann man dann essen gehen oder sich im Friseursalon die Haare schneiden lassen. Zu dem Angebot verpflichtet sind die Betreiberinnen und Betreiber allerdings nicht. Auch gibt es für die Kundinnen und Kunden keinen Testnachweis – es sei denn, es handelt sich bei dem Betrieb um eine anerkannte Teststelle.

Der Corona-Selbsttest ermöglicht also den einfachen Besuch beim Friseur. Damit im Anschluss ins Restaurant zu gehen, ist aber nicht möglich. Vor dem Essen müsste ein neuer Test gemacht werden.

Um bei möglichen Betriebskontrollen nachweisen zu können, dass bei allen Kundinnen und Kunden die 3G-Regel eingehalten wird, empfiehlt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, „dass Ergebnisse eines Selbsttests kurzfristig vor Ort aufbewahrt werden für den Fall von Kontrollen, solange der Kunde dort bedient wird.“

Testangebot vor Ort wird nicht überall befürwortet

Ein Problem in dem optionalen Angebot sieht Axel Strehl, Präsident des Dehoga Schleswig-Holstein. Mit Blick darauf, dass das Personal bei einer Kontrolle schlicht behaupten könnte, es sei ein Test gemacht worden, um die 3G-Regel zu umgehen, sagt Strehl: „Mir wäre eine eindeutige Lösung lieber, zum Beispiel, dass nur Corona-Tests von anerkannten Teststationen akzeptiert werden.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So sieht es auch Safa Esfandiar, Geschäftsführer des Restaurants Cotidiano an der Kiellinie. Er schließt aus, dass Gäste vor Ort Selbsttests durchführen dürfen. „Wir sind sehr vorsichtig“, sagt er. Gerade die Frage, wie man als Restaurant beim Ordnungsamt nachweisen könne, dass ein Gast einen Selbsttest unter Aufsicht durchgeführt hat, sei nicht zufriedenstellend geklärt, so Esfandiar.

Anders klingt es bei Hartmut Klotz, dem Obermeister der Kieler Friseur- und Kosmetik-Innung: „Wir haben unseren Mitgliedern dazu geraten, sich mit den Tests zu bevorraten, als die Kostenpflicht angekündigt wurde.“ Viele hätten das auch gemacht, das Angebot koste in den Salons zwischen zwei und fünf Euro.

Wenig Nachfrage nach Tests vor Ort bei Kieler Friseuren

Nachgefragt werde es bislang aber nur selten. „Die meisten unserer Kunden sind geimpft, rund zehn Prozent sind bisher mit einem Testnachweis gekommen“, schätzt Klotz. In seinem Salon in Schwentinental werde der Selbsttest unter Aufsicht vielleicht zweimal pro Woche gemacht.

Weiter auf das Angebot verzichten will der „Friseur ohne Namen“ in der Holtenauer Straße in Kiel. „Das ist rein logistisch nur sehr schwer zu stemmen“, sagt Leiterin Susanne Schmidt. Ein Selbsttest dauere insgesamt zu lange, um ihn in den normalen Ablauf zu integrieren.

Anders sieht es beim Fitnessstudio Mrs. Sporty in Kiel-Wik aus. Dort können sich die Kundinnen und Kunden vor Ort einen Selbsttest mitbringen und diesen dann unter Aufsicht vor der Eingangstür durchführen. „Bisher wurde das Angebot aber noch nicht in Anspruch genommen“, sagt Nele Wellert, Clubmanagerin des Fitnessstudios.

Das könnte sich aufgrund der kostenpflichtigen Tests aber ändern – deshalb denken einige Betriebe um. In die Fischküche Laboe kam bisher noch niemand mit Selbsttest. Aber: „Jetzt wollen wir prüfen, ob wir Kunden die Möglichkeit geben“, sagt Geschäftsführer Agron Salihu. Menschen, die sich vor dem Restaurant selbst das Stäbchen in die Nase stecken – ein Bild, das in Zukunft vielleicht häufiger zu sehen ist.

Von Jördis Früchtenicht und Jonas Bickel