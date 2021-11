Kiel

Die 3G-Regeln in Bussen und Bahnen werden in Schleswig-Holstein seit Freitag auch mit Unterstützung der Landespolizei überwacht. Auf die Kooperation zwischen dem Nahverkehrsverbund Nah.SH und der Polizei hatte sich in dieser Woche das Landeskabinett verständigt.

Landespolizei kontrollierte in Bussen der Verkehrsbetriebe des Kreises Plön

„Ich bin dem zuständigen Innenministerium äußerst dankbar, dass unsere Polizei die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunternehmen unterstützt und damit erheblich zu einer sicheren Fahrt und einem erhöhten Sicherheitsgefühl unserer Gäste beiträgt“, sagt Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Als eines der ersten Unternehmen nahmen am Freitag die Verkehrsbetriebe des Kreises Plön (VKP) die Hilfe der Polizei in Anspruch.

Die Nah.SH hat außerdem damit begonnen, die Fahrgäste durch entsprechende Aufkleber, Aushänge und Durchsagen auf die neue Regelung hinzuweisen. Die stichprobenartigen Kontrollen finden regelmäßig statt.

3G-Regel und Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr

Im öffentlichen Nahverkehr dürfen bundesweit seit Mittwoch nur noch Menschen mitfahren, die geimpft, genesen oder getestet sind. Für Schülerinnen und Schüler gilt die Regelung nicht. Fahrgäste ohne entsprechende Nachweise werden von der Mitfahrt ausgeschlossen. Die Pflicht, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gilt weiterhin in Bahnen und Bussen und an den Stationen und Haltestellen.