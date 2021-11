Kiel

Die Idee von SPD, Grünen und FDP, in Bussen und Bahnen die 3G-Regel einzuführen, ist zwar grundsätzlich nicht verkehrt, aber flächendeckend kaum umsetzbar. Das meint Karl-Peter Naumann von Probahn Schleswig-Holstein. „Eine komplette Kontrolle ist nicht realistisch, das würde höchstens stichprobenartig funktionieren.“ Ein Verstoß gegen die 3G-Regel müsste dann mit einem hohen Bußgeld belegt werden, um abschreckend zu wirken.

Anders als in anderen Ländern ist der Zugang zum Bahnsteig in Deutschland nicht beschränkt, sodass Fahrgäste erst mit Ticket zum Zug gelangen und vor dem Einstieg einfach kontrolliert werden könnten. In der Bahn allerdings könnten Schaffner oder Schaffnerinnen parallel zum Zugticket prüfen, ob die Fahrgäste auch geimpft, getestet oder genesen sind.

Bei Kontrolle im Zug könnten Regelverweigerer ein Stück mitfahren

Dann könnte eine Person unter Umständen aber schon eine ganze Weile unbemerkt mitfahren, gibt Naumann zu bedenken. „Und wenn ein ungeimpfter Passagier zum Beispiel im ICE von Hamburg nach Berlin sitzt, könnte er frühestens in Berlin-Spandau aus dem Zug gelangen, weil es vorher keinen Stopp gibt.“

Er gehe zudem davon aus, dass das Aggressionspotenzial bei bewussten Regelverweigerern groß wäre, denen das Zugpersonal in solchen Fällen entgegentreten müsste. Bislang stehen die Verkehrsmittel allen offen, es gilt aber eine Maskenpflicht.

Die Bahn-Gewerkschaft EVG winkt beim Thema 3G-Kontrolle bereits ab. Das Zugpersonal sei keine Hilfspolizei. Die Polizeigewerkschaften wiederum sehen ihre Ordnungskräfte nicht in der Pflicht. Die Deutsche Bahn zeigte sich Medienberichten zufolge offen für die Regelung, wenn sie einheitlich geschehe.

Verkehrsbetriebe hätten kein zusätzliches Personal verfügbar

„Wir können uns nicht vorstellen, dass es Aufgabe der Busfahrerinnen und Busfahrer würde, diese Kontrolle durchzuführen“, sagt auch Dennis Fiedel vom Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah.SH). „In diesem Fall wären vermutlich alle Fahrpläne Makulatur.“ Ein zusätzliches Abscannen beim Einstieg würde vermutlich Zeit kosten und für Schlangen sorgen.

Er könne nicht einschätzen, ob Ordnungsämter und Polizei über ausreichend Personal verfügten, um im größeren Umfang zu kontrollieren. „Bei den Verkehrsunternehmen steht dieses zusätzliche Personal nicht zur Verfügung.“ Selbst wenn eine Finanzierung dafür geklärt wäre, wäre es Fiedler zufolge schwer, zusätzliche Kräfte dafür zu gewinnen.

Solange die Nahverkehrsbetriebe noch nicht wüssten, welche Rechtsgrundlage dem Gesetzgeber vorschwebe, sei auch noch unklar, ob sie bei 3G-Verstößen überhaupt Sanktionen aussprechen dürften. „Üblicherweise obliegt das den Ordnungsbehörden und nicht der Privatwirtschaft.“ Der Verbund warte auf weitere Erklärungen der Politik und werde sich dann im Rahmen der Möglichkeiten der Verkehrsunternehmen auf die neue Situation einstellen.

KVG wartet auch Empfehlung vom Verband

„Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind natürlich begrüßenswert und wichtig“, sagt Andrea Kobarg von der Kieler Verkehrsgesellschaft. Sie könne aber erst Aussagen zu einer möglichen 3G-Regel in ihren Bussen treffen, wenn dafür gesetzliche Vorgaben konkret und verbindlich erfolgt seien. Die KVG will sich dann an einer Handlungsempfehlung des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen orientieren.

Der Verband hat bereits angekündigt, Lösungen zu erarbeiten. Er verwies aber auch auf die Beförderungspflicht im Öffentlichen Personennahverkehr, die nur unter ganz bestimmten Kriterien ausgesetzt werden dürfe. Der VDV verweist zudem auf eine Studie der Berliner Uniklinik Charité, die sich dem Infektionsrisiko in öffentlichen Mobilitätsangeboten widmete. Diese habe bei Maskenpflicht, kurzen Fahrzeiten und erhöhtem Reinigungsaufwand in den Fahrzeugen kein erhöhtes Risiko erkannt.