3G in Schleswig-Holstein fällt weg: Ab Sonnabend nur noch Maskenpflicht

Kiel/Berlin

Trotz bis zuletzt scharfer Kritik aus den Bundesländern ist am Freitag das neue Bundesinfektionsschutzgesetz beschlossen worden. Damit fallen zum Wochenende fast alle Corona-Regeln weg. Zahlreiche Länder nutzen jedoch Übergangsfristen, sodass es dort häufig noch bei Zugangsbeschränkungen bleibt. In Schleswig-Holstein gehen die Lockerungen hingegen sehr weit – bis auf wenige Ausnahmen gilt ab Sonnabend nur noch die Maskenpflicht.

Ob Restaurant, Friseur, Kino oder Bus und Bahn – im nördlichsten Bundesland gehört die 3G-Regel nun der Vergangenheit an. Gäste und Kunden brauchen weder Impf- noch Testnachweise vorzulegen, unabhängig davon, ob sie gegen das Coronavirus geimpft sind oder nicht. So sieht es die Kieler Jamaika-Koalition in der neuen Landesverordnung vor, die ebenfalls am Freitag beschlossen wurde.

Maskenpflicht in Schleswig-Holstein noch bis zum 2. April

Nur in Diskotheken und beispielsweise Krankenhäusern gelten weiterhin schärfere Maßnahmen. Die Maskenpflicht bleibt noch bis zum 2. April bestehen. Diese Frist räumt der Bund den Ländern im neuen Gesetz ein. Nach diesem Datum ist es ihnen nur noch möglich, per Landtagsbeschluss schärfere Vorgaben für einzelne Kreise oder das ganze Bundesland zu bestimmen.

Von dieser „Hotspot“-Regel will Mecklenburg-Vorpommern Gebrauch machen, wie die Schweriner Landesregierung bereits ankündigte. Damit soll die Maskenpflicht im Einzelhandel und auf Veranstaltungen dort weitere drei Monate bestehen bleiben. Alle Länder hatten die Bundesregierung für das neue Infektionsschutzgesetz kritisiert, ihm letztendlich aber doch im Bundesrat zugestimmt.

Sie bemängeln, bei nie dagewesenen Inzidenzen Schutzmaßnahmen aus der Hand geben zu müssen. Sie wieder einzuführen, sei zu umständlich, weil dafür jedes Mal das Parlament zusammentreten müsse, auch wenn es nur um einen einzelnen Landkreis gehe. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) sagte etwa, dass zur Definition eines solchen Hotspots keine klaren Kriterien vorlägen. Das Gesetz werde in dieser Form in Schleswig-Holstein nicht zur Anwendung kommen. Es werde zum Herbst hin noch einmal überprüft, das habe der Bund zugesagt.

Garg: Freiheitseinschränkungen nicht mehr tragbar

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) kritisierte, dass die Länder ohne Parlamentsbeschluss nicht einmal eine Maskenpflicht einführen können. Grundsätzlich befürwortete er jedoch die Rücknahme der Beschränkungen. Auch wenn „ein Rest mulmiges Bauchgefühl“ bleibe, sei es „notwendig und richtig“, nun schrittweise in die Normalität zurückzukehren, sagte er im Interview mit den Kieler Nachrichten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Jetzt haben wir die neue Situation, in der wir zwar durch die Omikron-Untervariante BA.2 so hohe Infektionszahlen wie nie zuvor haben, aber die Belastung in den Krankenhäusern davon nahezu entkoppelt ist“, so Garg. Freiheitseinschränkungen seien deshalb nicht mehr tragbar. Der Gesundheitsminister, der vor zwei Jahren den ersten Corona-Lockdown verkündet hatte, blickte kritisch auf die damalige Abschottung der Altenheime. Das würde er heute nicht noch einmal machen, so Garg.