3x2 Karten für die Green-Screen-Tour gewinnen

Zusammen mit dem Green Screen Festival verlosen wir für die Green-Screen-Tour 2020 dreimal zwei Karten für die Vorführung von „Die besten Naturfilme des Jahres“ am Sonntag, 22. März 2020, um 13 Uhr (Einlass ab 12.30 Uhr), im Cinemaxx Kiel.

Wie sie an die Karten kommen? Nehmen Sie bis Sonntag, 23. Februar 2020, einfach am Gewinnspiel teil und beantworten die dort gestellte Frage. Damit wir den Gewinner oder die Gewinnerin benachrichtigen können, ist es wichtig, Vorname, Nachname und eine E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer anzugeben. Die Karten werden dann an der Kino-Kasse hinterlegt.

>>> ZUM GEWINNSPIEL <<<