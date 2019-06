Die zerstrittene AfD Schleswig-Holstein will am Sonnabend in Henstedt-Ulzburg einen neuen Vorstand wählen. Als Vorsitzender kandidiert Christian Waldheim vom gemäßigten Flügel. Die Ex-Vorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein will ebenfalls antreten. Sie wird dem völkischen Flügel zugerechnet.