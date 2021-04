Kiel

53 Patienten mit Covid-19 werden am 21. April auf Intensivstationen im Land behandelt. Das ist relativ wenig, es waren schon mal 100. Auch bei der Auslastung der Intensivstationen ist Luft nach oben: Von 754 betreibbaren Intensivbetten sind 139 frei - gut 18 Prozent. Doch diese feien Intensivplätze sind ungleich im Land verteilt.

In dem großen Kreis Dithmarschen wird noch ein freier Intensivplatz gemeldet, in Neumünster und den Kreisen Pinneberg und Stormarn sind es je zwei Plätze und in Flensburg drei. Das liegt nicht an Covid-19-Patienten, sondern an vielen Patienten mit anderen Erkrankungen oder Unfallverletzten. Auch nach vielen Operationen müssen Patienten anschließend auf einer Intensivstation überwacht werden.

Zwei Plätze pro Station freihalten

"Auf einer durchschnittlichen Intensivstation gibt es zehn bis 12 Plätze. Zwei davon sollten frei bleiben, um akute Notfälle wie einen Herzinfarkt oder Unfallopfer so schnell wie möglich versorgen zu können. Eine 100-prozentige Auslastung kann auf Intensivstationen also nie das Ziel sein“, erklärt Nina Meckel, Pressesprecherin der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung der Intensiv und Notfallmedizin (DIVI).

Auch in Schleswig-Holstein müssen sich Kliniken immer mal wieder aus der Notfallversorgung abmelden. Die Rettungskräfte müssen dann Kliniken in anderen Kreisen anfahren, um Patienten unterzubringen. So geht wertvolle Zeit verloren.

Isolation kostet Plätze

Hinzu kommt, dass nicht alle freie Betten für Covid-19-Patienten geeignet sind. Von den 139 freien Plätzen wäre das nur bei 47 der Fall. „Erstens müssen die Patienten von anderen zu isolieren sein. Es gibt Intensivstationen mit bis zu sechs Betten. Liegt dort ein Covid-Patient, müssen die anderen Betten ebenfalls mit Covid-Patienten belegt werden - oder frei bleiben. Das reduziert die Verfügbarkeit der Intensivbetten", erklärt Nina Meckel.

So ist die Auslastung im Land

Mehr Ausstattung für Covid-Patienten nötig

Zudem reiche bei Covid-19 die Intensiv-Grundausstattung mit einer Low-Care-Sauerstoffversorgung nicht aus. „Low Care bedeutet: Die normale Atmung des Patienten wird über eine Beatmungsmaske oder -brille mit Sauerstoff unterstützt. Covid-19-Patienten benötigen mindestens einen High-Care-Intensivplatz", sagt die DIVI-Sprecherin.

High Care bedeutet, dass ein Beatmungsgerät die Atmung des Patienten teilweise oder komplett übernehmen. Dazu wird er in ein sogenanntes künstliches Koma versetzt und ein Tubus in seine Luftröhre geschoben. Von den aktuell 53 Intensivpatienten mit Covid-19 erhalten 32 solch eine invasive Beatmung.

Viele Notfallbetten, aber kein Personal dafür

Und die Notfallreserve von 474 Intensivplätzen? Sie geht auf den massiven Ausbau im vergangenen Jahr zurück. „Nach den Bildern aus Italien, Ostfrankreich und den USA wurden auch in Schleswig-Holstein die Intensivplätze auf gut 1200 fast verdoppelt“, sagt Patrick Reimund, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft. „Das bedeutet aber nicht, dass die Betten alle jederzeit belegt werden können. Betreibbar sind sie nur mit dem notwendigen Personal. Das hat der Bund damals aber nicht finanziert.“

Auch ohne Notfallreserve wird die Personalausstattung auf den Intensivstationen als zu knapp eingestuft. Das Personal sei unter Dauerbelastung und keine Pause in Sicht, sagt Prof. Uwe Janssens, Past-Präsident der DIVI und warnt: "Diese dritte Welle wird das Zünglein an der Waage sein. Da werden uns zahlreiche Pflegekräfte endgültig die Segel streichen - und wir können es ihnen nicht verübeln." Schon vor der Pandemie gab es einen erheblichen Mangel an Fachpersonal. Das werde sich jetzt weiter verschärfen.

Erste Kliniken im Notfallmodus

"Notfallreserven zu aktivieren, bedeutet nicht, mal eben Betten aus dem Keller zu holen, betont Nina Meckel, "sondern dass eine gesamte Klinik in den Notfallmodus geht. Alle nicht lebensnotwendigen Operationen und Behandlungen werden dann verschoben, um Personal und Platz freizumachen für die Notfallreserve.“ Das gehe natürlich nicht von heute auf morgen - man rechne mit einer Woche.

Solche Fälle gebe es bereits. Ohnehin sei die Situation in den meisten Bundesländern anders als in Schleswig-Holstein: Bundesweit sind in jedem zweiten Kreis weniger als zehn Prozent der Intensivbetten frei – in 37 Kreisen kein einziges mehr.