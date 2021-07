Neumünster

Schleswig-Holstein hilft den Flutopfern in Rheinland-Pfalz: Rund 600 Helferinnen und Helfer aus Kiel, Neumünster und den Kreisen Schleswig-Flensburg, Pinneberg, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde, Herzogtum Lauenburg, Segeberg, Plön und Dithmarschen starten von Neumünster aus in die durch das schwer vom Unwetter getroffene Region.

Die größtenteils ehrenamtlichen Helfer sind mit 200 Fahrzeugen unterwegs und unterstützen ab Mittwoch, 7 Uhr, die Einsatzkräfte vor Ort bei den Aufräumarbeiten. Insgesamt soll ihr Einsatz bis zu 72 Stunden dauern. Bei Bedarf können sie aber auch bis zu fünf Tage bleiben.

Günther zu den Helfern: „Passen Sie bitte gut auf sich auf“

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verabschiedete am Dienstag die Helferinnen und Helfer vor der Abfahrt am Gefahrenabwehrzentrum in Neumünster und dankte ihnen: „Das ist der größte Einsatz unserer Hilfskräfte außerhalb Schleswig-Holsteins in den vergangenen Jahrzehnten. Aufgrund der Lage vor Ort stellt er auch eine besondere Belastung dar.“

Die Katastrophe würde einmal mehr zeigen, wie unverzichtbar die ehrenamtlichen Strukturen für die Gesellschaft sind, so Günther. Gemeinsam mit Innenstaatssekretär Torsten Geerdts und Landesbrandmeister Frank Homrich wünschte er allen Beteiligten für den Einsatz alles Gute: „Passen Sie bitte gut auf sich auf.“

Frank Homrich sagte in Richtung der 600 Helfer: „Ich danke allen Einsatzkräften, aber auch deren Familien und Arbeitgebern, die in den kommenden Tagen auf Angehörige und Mitarbeiter verzichten. Kommt bitte alle gesund zurück.“

Diese Einheiten fahren nach Rheinland-Pfalz Da aufgrund der Lage vor Ort auf keinerlei Infrastruktur zurückgegriffen werden kann, liegen besonders im Bereich der Logistik, Verpflegung, Hygiene und Unterbringung große Herausforderungen. Deswegen gehören dem Landeskontingent Schleswig-Holstein auch Einheiten zur Logistik und eigenständigen Verpflegung an. Dies ermöglicht vor Ort eine fast vollständig autarke Arbeit. Aufgrund der psychisch sehr belastenden Situation werden die Kräfte durch Betreuer der Psychosozialen Notfallversorgung begleitet. Das Landeskontingent wird vom Landesverband Küste der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) unterstützt. Im Bereich der so genannten schweren technischen Hilfeleistung sind Ladekräne und Radlader dabei. Die 600 Frauen und Männer werden von folgenden Organisationen entsandt: Freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuerwehren, DRK, Johanniter, ASB, Malteser und DLRG.

Bereits in den Unwettergebieten vor Ort sind bereits etwa 80 Männer und Frauen der ersten Einsatzhundertschaft der Landespolizei Schleswig-Holstein. Die polizeiliche Hilfeleistung wird durch das Lagezentrum der Polizei koordiniert.