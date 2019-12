Itzehoe

Gegen 10 Uhr entdeckte eine Bekannte den 68-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen an seiner Wohnanschrift in der Geschwister-Scholl-Allee in Itzehoe und alarmierte die Polizei. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte den Verletzten umgehend in ein Krankenhaus, zu diesem Zeitpunkt war sein Gesundheitszustand kritisch.

Die Ermittler schließen nach derzeitigen Erkenntnissen eine Gewalttat nicht aus. Die Kripo Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.