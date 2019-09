Eckernförder Soldaten zu den Bahamas

Eckernförde

Die deutschen Soldaten sind bereits in der Karibik eingetroffen. Sie befinden sich seit August an Bord des niederländischen Landungsschiffes " Johan de Witt". Dort werden noch weitere niederländische Soldaten zusteigen, die mit Militärmaschinen am Wochenende in die Karbik geflogen werden.

Noch am Sonntag soll das große Marineschiff den Hafen verlassen und Kurs auf die vom Wirbelsturm verwüsteten Inseln der Bahamas nehmen. Dort sind immer noch viele Orte von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Opferzahl kletterte am Wochenende auf 43. Inzwischen sind neben Einheiten der US Marine auch Kreuzfahrtschiffe dort im Hilfseinsatz. Anfang der Woche soll auch die " Johan de Witt dazustoßen.

Soldaten sind bereits Ende August aufgebrochen

Das 176 Meter lange Landungsschiff war bereits am 26. August mit 700 Soldaten vom niederländischen Marinestützpunkt Den Helder an der Nordsee aufgebrochen.

Die Niederlande hatten in diesem Jahr erstmals das große Schiff bewusst vor der Hurrikan-Saison zusammen mit dem Mehrzweckschiff „Snellius“ in die Karibik geschickt. Damit verfügt das Königreich über insgesamt vier Marineeinheiten in der Karibik.

Die Soldaten vom Seebataillon waren zuvor in Den Helder an Bord eingeschifft worden. Seit 2016 gibt es eine enge Kooperation der deutschen und der niederländischen Marine bei der Zusammenarbeit für amphibische Einsätze.

Manöver "Caribbean Coast" wurde abgesagt

Zunächst war das Ziel das Manöver „Caribbean Coast“ im September geplant. Es sollte vor der zu den Niederlanden gehörenden Insel Curacao eine Hilfeleistung nach einem Hurrikan simulieren. Dieser Plan wurde durch den Wirbelsturm Dorian nun aber von der Wirklichkeit eingeholt.

Das niederländische Verteidigungsministerium entscheid am Donnerstag die Beteiligung an der Nothilfe für die Bahamas. Das deutsche Verteidigungsministerium in Berlin gab kurz darauf auch grünes Licht für den Einsatz der Eckernförder Soldaten auf der „ Johan de Witt“.