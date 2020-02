Mahnmal in Ladelund: In dem Konzentrationslager an der deutsch-dänischen Grenze, der nördlichsten Außenstelle des KZ Neuengamme, mussten im Herbst 1944 mehr als 2000 Häftlinge den „Friesenwall“ bauen. Mehr als 300 Menschen starben. Quelle: Carsten Rehder/dpa