75 Jahre – 75 Bilder: So ereignisreich ist Schleswig-Holsteins Geschichte

In den Jahren seit seiner Gründung 1946 hat Schleswig-Holstein viel erlebt. Höhepunkte, Erfindungen und Großereignisse wechselten sich ab mit Tiefschlägen, Naturkatastrophen und Skandalen. Bewegte Jahre liegen hinter dem Land zwischen den Meeren, die KN-online in Bildern Revue passieren lässt.

Die Anfangsjahre von Schleswig-Holstein: Umzug, Erfindungen und ein historischer Streik

Die Geschichte Schleswig-Holsteins als eigenständiges Land beginnt, klar, mit seiner Gründung. Am 23. August 1946 spricht die britische Militärregierung der preußischen Provinz den Status eines Landes zu. Offiziell wird aus Schleswig-Holstein erst durch die Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949 ein richtiges Bundesland.

Ruhig ist es nach der Gründung in den Anfangsjahren nicht. Das Parlament zieht direkt an die Förde, der Kieler Heinrich Wöhlk erfindet die Kontaktlinse und in Schleswig-Holstein startet die IG Metall den längsten Streik der Bundesgeschichte. 114 Tage dauert er. Außerdem wird es wild im Norden: Ein Jahr nach den ersten Eutiner Festspielen feiern die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg Premiere.

Die 1960er und 1970er Jahre: Sturmflut, Flower Power und Olympia in Schleswig-Holstein

In den 1960er Jahren werden besonders die Verbindungen nach Skandinavien vorangebracht: nach Göteborg und Oslo fahren seither Fähren, die Vogelfluglinie verbindet Fehmarn mit dem Nachbarn Dänemark. Auf Fehmarn ist außerdem ein Weltstar zu Gast: Jimi Hendrix tritt 1970 auf dem Love & Peace-Festival auf. Es sollte sein letztes Open Air-Konzert sein.

Nach der schweren Sturmflut 1962 trifft das Land zum Jahreswechsel 1978/1979 ein Jahrhundertwinter mit enormen Schneemassen. Ein paar Jahre zuvor legt Jürgen Gosch auf Sylt den Grundstein für sein Fisch-Imperium – als in Schilksee das Olympische Feuer entzündet wird.

Die 1980er Jahre in Schleswig-Holstein: Atomkraft, Windenergie und ein Politik-Skandal

Die 1980er Jahre beginnen mit unzähligen Schleswig-Holsteinern, die in Brokdorf gegen ein Atomkraftwerk demonstrieren. Wenig später wird 1983 die damals größte Windkraftanlage Deutschlands eröffnet. Zwei Jahre später wird die „Growian“ wegen zu hoher Reparaturkosten wieder abgestellt. Auch die Kieler Straßenbahn fährt in diesem Jahrzehnt ihre letzte Runde durch die Landeshauptstadt.

1987 ereignet sich der größte Politikskandal der Landesgeschichte. Der damalige Ministerpräsident Uwe Barschel (CDU) habe im Wahlkampf den SPD-Kandidaten Björn Engholm überwachen lassen. Nach Bekanntwerden bestreitet er das, tritt aber dennoch zurück. Sein Kontrahent Björn Engholm wird anschließend der erste SPD-Ministerpräsident seit 37 Jahren. Am 11. Oktober wird Uwe Barschel schließlich tot in einem Genfer Hotel gefunden – die Todesumstände bleiben bis heute ungeklärt.

Die 1990er: Ein Tennisprofi, Heide und der King of Pop

1991 gelingt dem Schleswig-Holsteiner Michael Stich der große Tennis-Coup: Im Wimbledon-Finale siegt er gegen die Legende Boris Becker. Einen Sieg erringt auch Heide Simonis: Nachdem ihr Vorgänger Björn Engholm 1993 wegen einer Falschaussage im Barschel-Untersuchungsausschuss von seinen Ämtern zurücktritt, wird die SPD-Politikerin die erste Ministerpräsidentin in Deutschland.

Gleichzeitig sind die 1990er das Jahrzehnt der großen Männer: 1997 ist Michael Jackson in Kiel und lockt mehr als 50.000 Menschen auf das Nordmarksportfeld. Ein Jahr später wird Helmut Schmidt der erste Ehrenbürger Schleswig-Holsteins und 1999 bekommt der Wahl-Lübecker Günter Grass den Literaturnobelpreis verliehen.

Von den 2000ern bis heute: Welterbe, Kommissare und Erfolge im Sport

Nachdem 1987 Lübeck zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wird, kommen in den 2000ern zwei weitere Welterben für das nördlichste Bundesland dazu: Auch das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer sowie die Wikingerstadt Haithabu und das Danewerk sind fortan Welterben.

Den Titel des Kommissars trägt der Eutiner Axel Prahl seit 2002: Am 20. Oktober löste er den ersten Fall im Tatort Münster als Kommissar Frank Thiel. Am 30.11.2003 folgte Axel Milberg in die Riege der Tatort-Kommissare: Als Klaus Borowski jagt er die Verbrecher in der Landeshauptstadt.

Kiel ist auch Schauplatz zweier Sporterfolge in diesen Jahren: Die Handballer des THW Kiel holen 2007 zum ersten Mal den Sieg in der Champions-League. Die Störche von Holstein Kiel machen zehn Jahre später den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga perfekt.

Von Johanna Lehn und Ulf Dahl (Archiv)