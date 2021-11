Kiel

Die Besatzung der Fregatte „Sachsen“ hat aus der Not eine Tugend gemacht. Dort, wo normalerweise der Block mit den 32 Start-Silos für die Hauptbewaffnung sind, ist nur eine Stahlplatte. Darauf hat die Crew das Wappen des Patenlandes gemalt und macht so Werbung für Sachsen. Die Hauptbewaffnung des Kampfschiffes fehlt dafür noch für nicht absehbare Zeit.

Der Grund war ein Unfall bei einer Schießübung mit dem Flugkörper SM2A im Juni 2018 vor Norwegen. Ein Fehlstart zerstörte den Starter und erforderte den Ausbau. Ein neues Startgerät sowie neue Flugkörper gibt es aber immer noch nicht.

Wenige einsatzbereite Schiffe und Boote bei der Marine

Schiffe und Boote der Marine sind eine knappe Ressource geworden. Die Kommandeure der Einsatzflottillen in Kiel und Wilhelmshaven leiden immer öfter darunter, dass zusätzlich lange Werftzeiten die Zahl der einsatzbereiten Schiffe und Boote schrumpfen lassen. Es trifft auch ganz normale Hilfsschiffe. Der in Kiel beheimatete Tender „Elbe“ ist ein Beispiel. 2016 kam das Schiff für ein Jahr in die Werft. Beim Unterstützungsgeschwader in Kiel konnte der Tender aber erst im Sommer 2021 zum ersten Einsatz an die Nato abgestellt werden.

Gut ein Jahr hinter dem Zeitplan liegt auch der Tender „Mosel“, ebenfalls aus Kiel. Eigentlich sollte das Schiff vom 2. Juni bis 6. November des vorigen Jahres für 5,1 Millionen Euro in die Werft. Seinen Heimathafen in Richtung Werft in Wewelsfleth hat das Schiff aber erst am 23. August 2021 verlassen. „Und das liegt nicht an den Werften. Die Werften suchen oft händeringend nach Arbeit“, sagt Marco Thiele vom Bundeswehrverband.

Der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach, sieht hier vor allem das Problem in der Bürokratie. Die Instandsetzungsvorhaben würden sich über alle Maßen verzögern und für die Marineführung zu einer nur noch schwer kalkulierbaren Aktion machen. „Die Priorisierung der Instandsetzung gehört wieder in die Hände der Marine“, sagt Marco Thiele vom Bundeswehrverband. Bis 2012 war das auch so. Danach wurde im Rahmen der letzten Bundeswehrreform die Zuständigkeit von der Truppe ans Beschaffungsamt übertragen.

Bürokratie als Bremsklotz für die Marine

Was zunächst wirtschaftlich sinnvoll erschien, hat sich inzwischen für den Betrieb der Flotte als größter Bremsklotz entwickelt. „Die Entscheidung darüber, welche Einheit wann in eine Instandsetzung muss, sollte beim Inspekteur liegen. Nur er hat den besten Überblick über die in Zukunft benötigten Einheiten“, so Thiele.

„Es ist schon skandalös, wenn eine überbordende Bürokratie Instandsetzungsvorhaben der Marine so verzögert, dass man mittlerweile von 76 Wochen Vorlaufzeit ausgehen“, sagt Heinz Maurus, Vorsitzender des Deutschen Marinebundes aus Laboe. Es reiche nicht den maritimen Schiffbau zur „nationalen Schlüsseltechnologie“ auszurufen und zu glauben, dass es damit allein getan sei. Ohne eine Änderung der administrativen Vorgaben im Vergaberecht und der damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften bleibe die Wortschöpfung ein wirkungsloser Papiertiger, so der Vorsitzende des Marinebundes, des größten maritimen Interessenverbands Deutschlands.

Geld für neue U-Boote, Tanker und Aufklärungsschiffe

Der Inspekteur hatte bei dem Abgeordnetentag des Marinebundes aber auch positive Nachrichten. So ist die Erneuerung der alternden Flotte angestoßen. „Mit den genehmigten 25-Millionen-Euro-Vorlagen im Haushaltsauschuss können wir die umfangreichste Erneuerung der Marine seit langem anstoßen“, so Admiral Schönbach.

Im Spätsommer waren innerhalb weniger Tage durch die Haushälter des Bundestags die Projekte zum Bau von zwei U-Booten, zwei Tankern, drei Aufklärungsschiffen und zwei Forschungsschiffen bewilligt worden. Außerdem gab es Geld für die Modernisierung von sieben Fregatten und zehn Minenjagdbooten.