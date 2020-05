Von KN-online (Kieler Nachrichten)

Ab Sonnabend dürfen in Schleswig-Holstein Geschäfte wieder Waren auf der kompletten Verkaufsfläche verkaufen. Allerdings gilt eine strenge Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in Läden - und die Menschen müssen sich weiter an die Abstandsregel halten. Quelle: Peter Kneffel