Kiel

Der bisherige SPD-Chef Ralf Stegner legt sein Amt zum 1. Juli 2021 nieder. Er strebt ein Bundestagsmandat an. Die 45-jährige Serpil Midyatli ist verheiratet und lebt ihrem Mann und zwei schulpflichtigen Söhnen in Gettorf.

Zur Landtagswahl im Mai 2022 will sie auf dem Kieler Ostufer kandidieren – dem ehemaligen Wahlkreis der früheren Ministerpräsidentin Heide Simonis. Ob Midyatli, die auch Parteichefin in Schleswig-Holstein und Mitglied im Bundesvorstand ist, auch die Spitzenkandidatur für die SPD übernimmt, wollte sie am Dienstag noch nicht sagen.

Spitzenkandidatur? "Es geht darum, die Wahl zu gewinnen"

Midyatli bewerte das Votum ihrer Fraktion als Rückwind für ihre künftige Arbeit im Landtag. Die Nominierung einer geeigneten Persönlichkeit zur Spitzenkandidatur werde aber erst nach den Sommerferien erfolgen. Als Landeschefin habe sie zwar das erste Vorgriffsrecht, aber: „Es geht darum, die Wahl zu gewinnen“, sagte sie.

„Ich werde die Person vorschlagen, die die Kompetenz, die Erfahrung, die Netzwerke und vor allem den Mut hat, Veränderungen anzugehen.“ Ob sie sich selbst dafür also nicht geeignet halte? Midyatli bat um Geduld.

„Heute geht es um den Fraktionsvorsitz.“ Auch zur Frage, ob die SPD ab der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein in einer künftigen Regierung Juniorpartnerin an der Seite der Grünen werden könnte, ließ sie vorerst unbeantwortet. „Für solche Spekulationen ist es deutlich zu früh.“

Midyatlis Kritik an der Bildung in Schleswig-Holstein

In den nächsten Wochen will die Fraktionschefin auf Sommertour gehen und dort unter anderem Impulse für das nächste Landtagswahlprogramm sammeln. Das, was die Jamaika-Koalition unter Führung der CDU in Sachen Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit präsentiere, sei inhaltlich doch „ziemlich dünn“, so Midyatli.

Auch zum bezahlbaren Wohnraum gebe es von der Regierung keine Antworten. Als zweifache Mutter wolle sie aber den Finger vor allem in eine Wunde legen: Das, was das Land Schleswig-Holstein in Bildung investiere, vor allem in den Bereich digitale Bildung, sei viel zu wenig. „Unsere Kinder werden nicht für die Jobs der Zukunft ausgebildet.“ Das müsse sich dringend ändern.

Verhaltene Reaktion aus der CDU zur Wahl von Midyatli

Im Übrigen kündigte Midyatli eine konstruktive Rolle als Oppositionsführerin an. Man werde die Regierung in der Krise weiterhin unterstützen, sie aber dort kritisieren, wo es nötig sei. In den anderen Fraktionen nahm man diese Worte aufmerksam zur Kenntnis. Midyatli müsse sich „zwischen großen Fußspuren oder neuen Wegen entscheiden“, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch.

„Ich hoffe darauf, dass die gemeinsame Arbeit für das Land und die Menschen in Schleswig-Holstein nach dem Personalwechsel in der SPD-Fraktion fortgesetzt wird und uns mit Serpil Midyatli seitens der SPD eine verlässliche Partnerin in der Runde der Fraktionsvorsitzenden und im Ältestenrat erhalten bleibt.“

Grüne sprechen von einer "klugen Kollegin"

Die Grünen sprachen offensiv von einer guten Wahl, die die SPD in Schleswig-Holstein da getroffen habe. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dieser klugen, verlässlichen, warmherzigen und humorvollen Kollegin“, sagte Fraktionschefin Eka von Kalben.

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt sagte, dass er sich auf „eine lebhafte politische Auseinandersetzung, aber auch auf die Zusammenarbeit mit ihr“ freue. Midyatli gilt als herzlich wie zugleich temperamentvoll. „Wir wurden beide erstmals 2009 in den Landtag gewählt, und ich schätze sie seitdem als sehr leidenschaftliche und auch humorvolle Kämpferin für soziale Politik.“ Das Verhältnis zwischen SPD und FDP werde sich mit ihr an der Spitze „noch weiter verbessern“.