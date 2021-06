Neumünster/Schacht-Audorf

Zwischen Neumünster-Nord und Neumünster-Mitte geriet ein Fahrer eines Sattelzuges am Donnerstagmittag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Eintreffende Polizeibeamte mussten den Fahrer anschließend wiederbeleben.

Ein Rettungshubschrauber landete um 13 Uhr auf der Fahrbahn der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, der Verkehr wurde komplett in Richtung Hamburg gesperrt. Die Sperrung dauert nach Polizeiangaben derzeit noch an.

Brennender Transporter auf der A 210

Kurze Zeit später wurde der Polizei um 13.10 Uhr ein in Brand stehender Autotransporter auf der A 210 in Fahrtrichtung Kiel, Höhe Schacht-Audorf, gemeldet. Die A 210 musste in dem Bereich komplett in beide Richtungen gesperrt werden, da die Feuerwehr zum Löschen des Brandes Schläuche über alle Fahrbahnen legen musste.

Angaben zu möglichen Verletzten lagen in diesem Fall noch nicht vor.

Wie lange die Sperrungen auf der A 7 und der A 210 andauern, konnte die Autobahnpolizei noch nicht sagen.