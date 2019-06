Lübeck

Auf der Autobahn 1 kommt es aktuell bei Lübeck zu einem Stau. Grund dafür sind Hitzeschäden auf der Fahrbahn. Autofahrer werden an der Abfahrt Lübeck-Moisling von der A1 runtergeleitet. Derzeit ist noch unklar, wann mit der Reparatur der Schäden begonnen werden kann. Die Autobahnmeisterei ist im Einsatz.

Ebenfalls auf der A1 staute es sich bereits früher am Sonntag zwischen dem Kreuz Bad Schwartau und dem Kreuz Lübeck. Dort löst sich der lange Stau am Abend langsam auf. Auf der A7 kam es auch zu Hitzeschäden in der Lüneburger Heide.

Von RND/kh