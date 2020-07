A20: Weiterbau soll mit Elbquerung starten

Kiel

Das Bohren des 5,3 Kilometer langen Tunnels in 50 Meter Tiefe kann allerdings erst losgehen, wenn auch für die benachbarten Teilstücke auf niedersächsischer und schleswig-holsteinischer Seite Baurecht vorliegt. Der Bereichsleiter der Bundes-Projektgesellschaft Deges, Bernd Rothe, ist zuversichtlich, dass das bis 2023 der Fall ist. Dann könnten dort die Vorbereitungen beginnen und 2025 gebohrt werden.

A20: Corona bremst den Ausbau nicht

„Corona führt nicht dazu, dass der Infrastrukturausbau im Land ins Stocken gerät“, betonte Buchholz. Die Pandemie habe nicht zuletzt gezeigt, wie wichtig es sei, Güter sicher über die Straßen bewegen zu können. Die Verkehrsachse der geplanten A20 sei von zentraler Bedeutung. Insgesamt fehlen noch 80 Kilometer der Autobahn. Immer wieder war der Ausbau in den vergangenen Jahren ausgebremst worden.

Probleme mit Schutz der Fledermäuse

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte 2013 den Abschnitt 3 gestoppt und 2018 den Abschnitt 4 zwischen Wittenborn und der A7 für rechtswidrig erklärt. Knackpunkt war dort vor allem der fehlende Schutz für Fledermäuse. Zudem mussten neue Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie in die Pläne eingearbeitet werden. „In drei Bereichen sind wir einen entscheidenden Schritt vorangekommen“, so Rothe.

Im Abschnitt 4 stecke die Deges „ganz kräftig“ in der Fehlerheilung. Es seien über eine Million Euro teure, umfassende Nachkartierungen zu den Flugbewegungen von Fledermäusen und Schleiereulen auf den Weg gebracht worden. Für die Strecke zwischen Wittenborn und Weede seien die Untersuchungen zum Artenschutz abgeschlossen und den Naturschutzverbänden zur Kenntnis gegeben worden. „Wir haben eine offene Tür für Gespräche“, sagte Buchholz in deren Richtung. Die Unterlagen zu Anpassungen an das Wasserschutzrecht im Bereich der Elbquerung müssen zwar nochmal ausgelegt werden.

Baurecht für verbliebene Teilstücke soll bis 2024 vorliegen

Rothe war aber optimistisch, dass dieser Punkt sich schnell erledige. Er geht davon aus, dass für alle verbliebenen Teilstücke der Autobahn bis spätestens 2024 Baurecht vorliegt.

Allerdings könnten die Planfeststellungsbeschlüsse dann erneut beklagt werden und auch die Finanzierung müsste weiter stehen. Buchholz glaubt, dass der Bund hier bei seinen Zusagen bleibt. „Was man so weit vorangetrieben hat, das wird man auch umsetzen.“ Wie hoch die Kosten für das Projekt endgültig ausfallen werden, wollte Rothe nicht beziffern. Das könne er erst tun, wenn klar sei, ob die Pläne diesmal ohne Klagen durchgehen.

Rader Hochbrücke liegt im Zeitplan

Bei einem zweiten Großprojekt, dem Neubau der Rader Hochbrücke, liege alles im Zeitplan. Die knapp 1500 Meter lange Brücke muss bis 2026 ersetzt sein, geplant ist ein sechsspuriges Bauwerk. Zudem wird das etwa fünf Kilometer lange Stück vom Rendsburger Kreuz bis zur Anschlussstelle Rendsburg auf sechs Spuren ausgebaut. Der Planfeststellungsbeschluss werde 2021 erwartet. Der erste Teil der neuen Brücke soll bis 2026 entstehen, das Gesamtbauwerk 2029 fertig sein.

