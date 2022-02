Kiel/Bad Segeberg

Neuer Ärger um die Autobahn 20: Die überarbeiteten Pläne für eine Trasse rund um Bad Segeberg haben in Teilen der Landespolitik Entsetzen ausgelöst. Sollte die Bundes-Planungsgesellschaft Deges die Autobahn tatsächlich so bauen wie angekündigt, würde sie direkt an einer Förderschule vorbeiführen, wo etwa 110 Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung unterrichtet werden. Nach ersten Protesten im Kreis Segeberg hat der Krach nun auch die Regierungskoalition erreicht.

Der Grünen-Verkehrspolitiker Andreas Tietze sprach am Dienstag von einem Planungsversagen erster Güte. „Unglaublich: Jetzt soll die A 20 also zu Lasten von Menschen gebaut werden?“ Die Trasse gehöre komplett neu geplant und „der Verschiebebahnhof vom kleinen zum großen Murks“ beendet. „Alles gehört zurück auf Los!“

Auch die Grünen-Bildungspolitikerin Ines Strehlau empörte sich. „Es ist erschreckend, wie wenig Wichtigkeit eine Schule hat“, sagte sie. „Wir wünschen uns doch alle für unsere Kinder naturnah angelegte Schulhöfe mit viel Platz zum Spielen. Dazu passen weder Lärm noch eine Lärmschutzwand.“

Mahnende Worte von Bildungsministerin Prien

Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) wies die Vorwürfe zurück. Der Schutz von Flora, Fauna und Habitaten im Travetal führe dazu, „dass wir die Trasse ein kleines bisschen verlegen müssen“, sagte er. „Aber die Lärmschutzsituation für die Schule wird komplett eingehalten. Wir sind ganz sicher, dass diese Planung gerichtsfest ist und deshalb auch Bestand haben wird.“ Allerdings mahnte seine Kollegin, Bildungsministerin Karin Prien (CDU): „Für mich ist klar, dass sowohl das Wohl der Schülerinnen und Schüler als auch gute Unterrichtsbedingungen berücksichtigt werden.“

Ob dafür garantiert werden kann, falls tatsächlich so wenig Platz bliebe, dass statt eines Lärmschutzwalls nur noch eine siebeneinhalb Meter hohe Lärmschutzwand errichtet werden kann? „Eine Autobahn unmittelbar an ein Schulgebäude zu legen, zeugt von nicht vorhandener Sensibilität“, sagte der SPD-Abgeordnete Kai Vogel. „Die Landesregierung muss sich über den Ministerpräsidenten Daniel Günther klar positionieren: Eine Autobahn in Wurfweite zu einer Förderschule geht so nicht.“

FDP teilt gegen Grüne aus

Die FDP warf den Grünen dagegen vor, jegliches Mittel zu nutzen, um das Bauprojekt zu torpedieren. „Tatsache ist, dass die A 20 gerade für die Menschen in Bad Segeberg und Umgebung für eine erhebliche Entlastung von Durchgangsverkehr und Lärm steht“, sagte der Abgeordnete Stephan Holowaty. Der CDU-Verkehrspolitiker Hans-Jörn Arp formulierte es ähnlich drastisch. ,,Wir haben uns daran gewöhnt, dass den Umweltverbänden Zwergschwäne und Fledermäuse mehr am Herzen liegen als das Wohl der Menschen. Wir sind allerdings auch sicher, dass die Deges den Schutz der Anlieger im Blick hat.“

Ein Sprecher versicherte, dass seine Gesellschaft den Fall noch einmal intensiv prüfen werde. „Die Deges wird selbstverständlich so planen, dass die gesetzlichen Grenzwerte für Lärmschutz und Luftschadstoffe eingehalten werden.“