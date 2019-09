Hamburg

Eine Sperrung der A7 in Richtung Flensburg/Kiel hat am Sonnabend zu langen Staus in Hamburg geführt. Auf der A7 stockte der Verkehr nach Polizeiangaben zeitweise ab der Anschlussstelle Heimfeld auf 16 Kilometern. Auch auf der als Ausweichroute empfohlenen A1 kamen die Autofahrer nur langsam Richtung Norden voran. Zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Hamburg-Süd stand der Verkehr auf zwölf Kilometern.

Vor und hinter dem fast fertigen Lärmschutztunnel Schnelsen wird die verbreiterte Autobahn an diesem Wochenende neu asphaltiert. Die Richtungsfahrbahn Flensburg/Kiel bleibt darum noch bis Montagmorgen 5.00 Uhr zwischen Stellingen und Schnelsen-Nord gesperrt. Der überregionale Verkehr soll nach Empfehlung der Verkehrsbehörde ab dem Horster Dreieck über die A1 ausweichen. Die Umleitung führt bis zum Kreuz Bargteheide und von dort über die A21 und B205 zur A7 bei Neumünster.

Arbeiten waren wegen Regen verschoben worden

Wegen der innerstädtischen Umleitung durch Hamburg-Eidelstedt müssen Flugreisende mehr Zeit für die Anfahrt zum Airport einplanen, wenn sie von Süden über die A7 kommen. Eigentlich sollte der Flüsterasphalt bereits Mitte August eingebaut werden. Doch wegen Regens mussten die Arbeiten verschoben werden.

In der nächsten Woche soll es drei weitere A7-Sperrungen in Richtung Norden bei Stellingen geben, allerdings nur nachts. Von Dienstagabend bis Freitagmorgen wird die Autobahn zwischen Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest zwischen 22.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens nicht passierbar sein. Grund sind Wartungsarbeiten am Lärmschutztunnel Stellingen, wie die Verkehrsbehörde mitteilte.

Von RND/dpa