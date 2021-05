Quickborn

Aufgrund geplanter Bauarbeiten verläuft der Verkehr auf der A7 südlich des Elbtunnels momentan nur einspurig. Zusätzlich ereignete sich im Baustellenbereich am Dienstagnachmittag ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Die Bergungsarbeiten sind nach Polizeiangaben bereits abgeschlossen, die Spur ist wieder frei. Trotzdem löst sich der Stau nur sehr zäh auf. "Wir rechnen damit, dass der Verkehr noch bis etwa 22 Uhr beeinträchtigt sein wird", so ein Mitarbeiter der Hamburger Verkehrsleitstelle gegenüber KN-online.

Noch immer staut sich der Verkehr zwischen Quickborn und Hamburg in südlicher Richtung auf etwa 25 Kilometern. Das liege auch am regen Reiseverkehr nach Pfingsten, so die Polizei.