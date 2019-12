Neumünster

Am Mittwoch gegen 22.10 Uhr versuchte die Polizei den Fahrer eines Mercedes zu einer Verkehrskontrolle bei Neumünster anzuhalten. Der 71-Jährige reagierte allerdings nicht auf die Anhaltezeichen und beschleunigte sein Fahrzeug sogar noch. Mehrere Versuche, die Fahrt des 71-jährigen Fahrers zu stoppen, misslangen.

"Er führte seinen Mercedes unbeirrt, mit einer Geschwindigkeit, die teilweise über 200km/h lag, weiter. Es wurden mehrere Streifenwagen eingesetzt und schließlich gelang es, den Fahrer des Mercedes an der Ausfahrt Schuby zum Halten zu bringen", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Verfolgungsfahrt auf der A7: Mehrere Autos beschädigt

Der in Geilenkirchen wohnhafte Mann hatte keinen gültigen Führerschein und der von ihm gefahrene Pkw war nicht ordnungsgemäß zugelassen. Nach Polizeiangaben wurde während der Verfolgungsfahrt niemand gefährdet oder gar verletzt. An einem Streifenwagen und an dem Mercedes entstand leichter Sachschaden.

