Zwei Wochen nach der Abseilaktion von einer Brücke über der A215 in Kiel haben Umweltaktivisten in Schleswig-Holstein erneut für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Polizei musste die A7 bei Schleswig von 8.20 bis 11.35 Uhr in beide Richtungen sperren. Die Aktivisten wurden in Gewahrsam genommen.