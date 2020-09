Mariehamn

Einsatzkräfte evakuierten die 169 Meter lange „Amorella“ mit Patrouillenbooten der Küstenwache. Die Crew blieb an Bord um die Schiffstechnik mit den Pumpen am Laufen zu halten.

Rumpf wurde aufgerissen

Nach Angaben der Reederei Viking Line hatte sich das Schiff mit knapp 200 Passagieren und 80 Besatzungsmitgliedern an Bord auf dem Weg vom südfinnischen Turku in die schwedische Hauptstadt Stockholm befunden. Beim Ansteuern des Hafens Mariehamn auf den Åland-Inseln sei es im Hässlo-Fjord um 12.50 Uhr zu einer Grundberührung in einer Durchfahrt zwischen zwei Felsen gekommen. Dabei wurde der Rumpf aufgerissen und es kam zu einem Wassereinbruch.

Anzeige

Kontrolliert auf Grund

Die Besatzung habe wegen des starken Wassereinbruchs eine Bucht an der Insel Järsö angesteuert und das Schiff dort kontrolliert auf Grund gesetzt. Im Rumpf gibt es „mehrere Lecks in den unteren Decks“, hieß es. Am Abend wurden durch die Küstenwache Ölsperren um die havarierte Ostsee-Fähre gelegt.

Weitere KN+ Artikel

Nicht die erste Havarie

Die „Amorella“ war am 14. Dezember 2013 unweit der jetzigen Position nach einem Stromausfall bereits einmal auf Grund gelaufen. In den Jahren 1995 und 2001 war jeweils Feuer in einer Kabine der 1988 gebauten Fähre ausgebrochen, 2005 brannte ein Fahrzeug auf einem Deck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier