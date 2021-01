Kiel/Lübeck

Kiel im Mittelfeld und Lübeck im Tabellenkeller - dies ergab eine Umfrage des ADAC zur Zufriedenheit von Bewohnern, Pendlern und Besuchern mit der Mobilitätssituation in 29 mittelgroßen Städten.

Danach kommen in der Gesamtbetrachtung Kiel auf Platz 11 und Lübeck auf Rang 26. Spitzenreiter ist Münster. "Im Kern ist es so, dass in Kiel alle Verkehrsteilnehmer ein Stück weit zufriedener sind als in Lübeck", resümierte am Freitag der ADAC-Landesvorsitzende Gerhard Hillebrand.

Lübeck in vielen Kategorien nicht besser als Rang 20

In keiner der Teilwertungen Pkw, ÖPNV, Fahrrad und Fußgänger erreicht Lübeck einen besseren Platz als Rang 20. Am größten sind die Unterschiede bei den Radfahrern mit Kiel auf Platz 5 und Lübeck auf 26. In der Landeshauptstadt herrscht hier überwiegend Zufriedenheit, während die Radler in der Hansestadt vor allem Breite und Zustand der Radwege monieren.

In beiden Städten empfinden die Autofahrer das Parkraumangebot als ungenügend sowie das Baustellenmanagement als besonders verbesserungswürdig. Außerdem kritisieren die Fußgänger das Verhalten von Radfahrern. In der Rubrik Pkw steht Kiel auf Platz 22 und Lübeck auf 27. In der laut ADAC repräsentativ angelegten Online-Befragung wurden rund 12.000 Interviews geführt, rund 400 je Stadt.

Von RND/dpa