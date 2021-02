Brokdorf

„Das Wetter damals war fürchterlich“, erinnern sich der Ex-Polizist Walter K. und der Grünen-Politiker Karl-Martin Hentschel. Bei minus zehn Grad pfiff an dem Sonnabend ein eisiger Ostwind über die Wilstermarsch. Umso aufgeheizter war die Stimmung: Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte den mehrjährigen Baustopp (erlassen wegen fehlenden Endlagers) 1981 aufgehoben und im Gegensatz zum Verwaltungsgericht Schleswig ein weitgehendes Demonstrationsverbot verfügt.

Demonstration in Brokdorf war illegal

Die Entscheidung fiel erst in der Nacht zum Protest-Sonnabend und damit zu einem Zeitpunkt, als viele Demonstranten aus allen Ecken der Republik bereits unterwegs nach Brokdorf oder dort schon eingetroffen waren. „Allein bei mir auf dem Hof haben 100 Menschen übernachtet“, erzählt der Landwirt und spätere Landtagsabgeordnete Bernd Voß (Grüne).

„Die Demonstration war illegal“, betont Walter K. Der Versuch der Polizei (insgesamt waren mehr als 10.000 Beamte im Einsatz), die Wilstermarsch weiträumig abzuriegeln, scheitert aber – trotz Straßensperren. „Wir hatten Kradfahrer eingesetzt“, erinnert sich Hentschel. Der spätere Grünen-Fraktionschef im Landtag organisierte damals von Hamburg aus die Brokdorf-Demo mit. Die Motorradfahrer hatten die Aufgabe, Polizeisperren auszukundschaften und schnell zu melden. Handys gab es noch nicht.

AKW Brokdorf: Rund 3000 gewaltbereite Demonstranten

Nach einer Kundgebung des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz in Wilster, auf der dessen Sprecher Jo Leinen zum friedlichen Kampf gegen das AKW aufruft, machen sich mehrere Demo-Züge auf den kilometerlangen Weg zum Reaktorbauplatz.

Dort warten bereits Walter K. und mehrere Hundert Kollegen der Spezialeinsatzkräfte (SEK) aus allen alten Bundesländern. „Wir sollten die Chaoten, den schwarzen Block, in Schach halten.“ Gemeint war eine bunte Truppe von rund 3000 gewaltbereiten Demonstranten, darunter Autonome aus Hamburg, Hausbesetzer aus Berlin und Spontis aus Frankfurt.

Vor 40 Jahren: Lage am AKW Brokdorf eskalierte

Walter K. – damals Polizeiobermeister und 25 Jahre alt – erzählt offen, dass seine SEK-Truppe hypernervös war. Am Morgen hätten Kollegen aus Bayern in Itzehoe „von Chaoten eins auf die Mütze“ gekriegt. „Seitdem hatte jeder Angst, vorn in der Kette zu stehen.“Am Nachmittag eskaliert die Lage auch am AKW. Auf der einen Seite stehen die SEK-Einheiten mit Helm, Schild und Schlagstock, auf der anderen nur wenige Meter entfernt vermummte Autonome, teils mit Steinen, Lehmklumpen und Eisenstangen, sowie um die 20.000 friedliche Demonstranten. „Es war wie vor einer mittelalterlichen Schlacht.“

Kurz nach 15 Uhr versucht die bedrängte Polizei, den schwarzen Block mit Hilfe von Wasserwerfern abzudrängen. Viele flüchten, tauchen in der Menge der abziehenden Demonstranten unter. Die Polizei setzt auch mit Transporthubschraubern nach, die nahezu in Kopfhöhe über die Menschen fliegen. „Das hatte einen Hauch von Vietnam.“ Einige Demonstranten werden zu Boden geschleudert. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Walter K., der Jahre später selbst eine Einsatz-Hundertschaft führt, schüttelt nachträglich mit Blick auf den Einsatz der Puma-Hubschrauber den Kopf. „Das würde die Polizei heute nicht mehr so machen.“

Polizei meldete 128 Verletzte

Insbesondere bei der Jagd über vereiste Felder und zugefrorene Gräben werden mehr als 100 Demonstranten verletzt. Die Polizei meldet 128 Verletzte, darunter ein Beamter, der in einen Wassergraben gerutscht war. Zwei Krawallbrüder hatten auf seinen Helm eingeschlagen, auch mit einem Spaten. Die Täter wurden nach bundesweiter Fahndung gefasst und vom Landgericht Itzehoe zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Walter K. kam mit leichten Prellungen („wohl von Stahlkrampen“) davon. Hentschel gelangte nicht bis zum Bauzaun, wurde kurz festgenommen und blieb unverletzt wie Voß, der sich im Hintergrund hielt. „Es war damals eine andere Zeit“, bilanziert Voß. Medien und Politik, zuvorderst Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg und Innenminister Uwe Barschel (beide CDU), hätten das AKW um jeden Preis durchsetzen wollen, Kritiker „provoziert und kriminalisiert“. Mit schuld an der Gewalteskalation seien aber auch „durchgeknallte Leute“ auf Seiten der Demonstranten gewesen. „Die Polizisten haben ihren Job gemacht und wurden verheizt.“

Großdemo in Brokdorf vor 40 Jahren schrieb Geschichte

Unumstritten ist, dass die Großdemo Geschichte schrieb. So stellte das Bundesverfassungsgericht in seinem wegweisenden Brokdorf-Urteil 1985 fest, dass das OVG Lüneburg die Demo nicht hätte verbieten dürfen. Diese Ohrfeige für die atomfreundlichen Lüneburger war wiederum nach dem SPD-Wahlsieg 1988 in Schleswig-Holstein Grund für den Aufbau eines eigenen OVG in Schleswig.

Die Brokdorf-Demo beflügelte zudem die Grünen. „Viele Menschen haben damals begriffen, dass wir den Kampf gegen die Atomkraft in die Parlamente tragen müssen“, erläutert Voß. Die Grünen seien aus der Friedens- und aus der Anti-AKW-Bewegung entstanden, bekräftigt Hentschel. So sei es kein Zufall, dass die Grünen sich zuerst im Kreis Steinburg gründeten. Voß war damals dabei. Eine Aktion zum runden Jubiläum der Großdemo sei nicht geplant, berichtet Karsten Hinrichsen, ein anderer Anti-Brokdorf-Aktivist der ersten Stunde. Umso kräftiger können die Demonstranten von einst Ende des Jahres feiern. Dann geht mit Brokdorf das letzte der drei AKWs in Schleswig-Holstein vom Netz.

Von Ulf B. Christen