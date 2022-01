Kiel

Corona-bedingte Krankmeldungen belasten Schleswig-Holsteins Arbeitsmarkt seit Beginn der Pandemie. Doch eine besondere Dynamik bei den Fehlzeiten ihrer Versicherten verzeichnet die Krankenkasse AOK Nordwest seit dem vergangenen November in der vierten Welle. Darauf weist AOK-Chef Tom Ackermann hin. Der zweithöchste Wert an Covid-Erkrankten im bisherigen Pandemieverlauf seit März 2020 sei im Spätherbst 2021 gemessen worden. Laut Sprecher Jens Kuschel wird sich die hoch ansteckende Omikron-Variante auf eine zunehmende Zahl von krankgeschriebenen Versicherten auswirken. Allein in der ersten Januarwoche habe die Kasse einen Anstieg bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen und Krankschreibungen um zwölf Prozent gegenüber der Vorwoche im Dezember verzeichnet. Weitere valide Daten für dieses Jahr liegen aktuell noch nicht vor. Ein Blick auf die vergangenen Monate zeigt jedoch eine klare Entwicklung.

2,8 Prozent der AOK-Mitglieder in SH in 21 Monaten am Arbeitsplatz ausgefallen

Nach einer aktuellen Auswertung der Krankenkasse erhielten von den rund 319 000 bei ihr versicherten Erwerbstätigen genau 9018 Beschäftigte mindestens eine Krankschreibung aufgrund einer Covid-19-Diagnose. Kuschel: „Damit sind in den ersten 21 Monaten seit Beginn der Pandemie 2,8 Prozent der AOK-Mitglieder im Zusammenhang mit Covid-19 krankheitsbedingt an ihrem Arbeitsplatz ausgefallen.“ Im Schnitt war ein Versicherter rund elf Tage mit der Diagnose Covid-19 krankgeschrieben

Besonders im vergangenen November gab es Kuschel zufolge einen starken Anstieg an Krankschreibungen. Danach haben 995 Beschäftigte eine Arbeitsunfähigkeit allein in diesem Monat erhalten. Genaue Zahlen für den vergangenen Dezember und den laufenden Januar liegen der Krankenkasse noch nicht vor. Doch AOK-Chef Ackermann gibt eine Prognose ab: „Wir gehen davon aus, dass die hohen Fehlzeiten aus November 2021 mit der zunehmenden Verbreitung der aktuellen Omikron-Variante noch weiter zunehmen werden.“

Besonders stark betroffen in SH: Praxisbeschäftige und Personal aus dem Erziehungsbereich

Stark betroffen von den Krankschreibungen im Zusammenhang mit Covid-19 waren von März 2020 bis November 2021 vor allem Arzt- und Praxishilfen (4879 Krankschreibungen je 100 000 AOK-Mitglieder) und Beschäftigte im Bereich Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehung (4643 Krankschreibungen je 100 000 AOK-Mitglieder.) Aber auch Berufe in der Gesundheits- Kranken- und Geburtspflege sowie im Rettungsdienst, der Altenpflege sowie bei Versicherungs- und Finanzdienstleistungen hatten auffallend hohe Fehlzeiten im Zusammenhang mit Covid-19. Die niedrigsten Fehlzeiten wiesen dagegen die Berufe in der Landwirtschaft, der Hotellerie und der Gebäudetechnik auf.

Im November 2021 habe es dann eine Verschiebung bei den betroffenen Berufsgruppen gegeben, heißt es weiter. Unter den „Top 10“ finden sich demnach nun auch Beschäftigte aus den Berufen der Klempnerei, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, aus Werbung und Marketing und aus der Metallbearbeitung. „Das macht deutlich, dass infolge der aktuellen Omikron-Welle eine flächendeckende Betroffenheit in einer Vielzahl von Berufsgruppen zu erwarten ist“, so Ackermann.

Bei 43 Prozent der betroffenen Beschäftigten in Schleswig-Holstein wurde laut AOK der gesicherte Nachweis der Infektion auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dokumentiert. Bei den übrigen Fällen ist SARS-CoV-2 nicht durch einen Labortest nachgewiesen worden, sondern aufgrund eines klinischen Kriteriums wie typische Symptome für Covid-19.