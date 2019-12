116117 hilft rund um die Uhr Patienten

Bad Segeberg

Die 11617 gibt es schon seit mehr als zehn Jahren. Bisher war die Zentralnummer für Patienten aber nur gefragt, wenn die Praxen geschlossen hatten und die Patienten den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen wollten.

Doch noch immer kennen viele Bürger die Nummer nicht und fahren lieber gleich in die Notfallambulanz eines Krankenhauses. Das führt dort zu extrem langen Wartezeiten.

Notfallambulanzen in Schleswig-Holstein sind überlastet

Rund 15000 bis 25000 Patienten suchen pro Jahr die Notfallambulanzen von Kliniken in Schleswig-Holstein auf, obwohl ihre Beschwerden in Arztpraxen behandelt werden können.

Diese Patienten belegen damit Kapazitäten, die für die lebensbedrohlichen Notfälle benötigt werden. Denn wer erst einmal in der Ambulanz auftaucht, der muss auch untersucht werden – selbst wenn sein Problem durchaus auf die nächste Sprechstunde einer Arztpraxis hätte warten können. Das soll sich nun ändern.

116117 wird ab Januar 2020 ausgebaut

Denn die „elf sechs, elf sieben“ wird zur zentralen Servicenummer für Patienten ausgebaut. Ab dem 1. Januar 2020 ist die Nummer rund um die Uhr erreichbar und bietet das Komplettpaket an Informationen: Wer gesundheitliche Probleme hat und nicht weiß, ob das ein Fall für die nächste Arztsprechstunde, für den Facharzt, den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder gar für den Rettungswagen ist, der soll unter der Rufnummer 116117 den richtigen Rat erhalten.

Die Anrufe laufen zentral in der Leitstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein KVSH in einem ehemaligen Sparkassengebäude in der Innenstadt von Bad Segeberg auf. Dort arbeiten in Zukunft 80 Teilzeitmitarbeiter (40 Vollzeitstellen).

Anrufer müssen wählen, was sie brauchen

Wer anruft, muss erst einmal unter drei Möglichkeiten wählen:

Will er eine allgemeine Auskunft zu Ärzte, muss er auf dem Telefon die Taste vier drücken.

zu Ärzte, muss er auf dem Telefon die drücken. Benötigt er einen Termin bei einem Arzt oder Psychotherapeuten , dann soll er die Taste 2 drücken und erhält von der Terminservicestelle einen Termin. Diesen Service gibt es künftig auch online - über die Online-Plattform www.eterminservice.de oder die 116117-App .

, dann soll er die drücken und erhält von der Terminservicestelle einen Termin. Diesen Service gibt es künftig auch online - über die Online-Plattform oder die . Hat der Anrufer aber akute Beschwerden, dann wählt er am Telefon die Taste 1 und landet bei speziell geschulten Fachkräften.

Diese befragen den Anrufer nach einem vorgegebenen Schema auf dem Computer: Eine speziell entwickelte Software leitet den Disponenten von Frage zu Frage und wirft sie am Ende eine Empfehlung aus. Dabei wird immer eine Sicherheitsmarge eingebaut, also die nächsthöhere Versorgungsstufe gewählt.

Beispiel: Eine Anruferin klagt über Übelkeit, Erbrechen, erhebliche Schmerzen im Oberbauch. Nur eine Magenverstimmung? Oder eine Lebensmittelvergiftung? Oder ist es ein akuter Herzinfarkt? Dann leitet der Mitarbeiter den Fall sofort an die Rettungsleitstelle weiter, die den Rettungswagen schickt. Bei einer Magenverstimmung würde dagegen der Rat lauten: Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt in die Sprechstunde.

Kein Arzt? Dann gibt es einen Code

Und wenn – was immer häufiger der Fall ist – der Anrufer keinen Haus- oder Facharzt hat oder als Gast im Land ist und sich hier nicht auskennt? Dann sucht die Leitstelle eine Praxis in der Nähe aus, informiert diese Praxis und nennt dem Anrufer einen Code. Der garantiert dem Patienten, dass der Facharzt ihn dann auch in dem abgesprochenen Zeitfenster wirklich behandelt.

Natürlich, sagt die KVSH-Vorstandsvorsitzende Dr. Monika Schliffke, könne am Telefon keine Diagnose gestellt werden. „Patienten erhalten aber eine medizinische Ersteinschätzung und einen Rat, an wen sie sich mit welcher Dringlichkeit wenden sollen.“

Im Notfall weiterhin 112 wählen

Und der Vorsitzende vom Hausärzteverband, Thomas Maurer, betont, dass bei lebensbedrohlichen Beschwerden weiter die 112 gerufen werden sollte und bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden die Sprechstunde des Hausarztes genutzt werden sollt, der dann bei Bedarf an einen Facharzt weiterleitet.

Maurer hätte sich gewünscht, dass die Leitstelle auch die Empfehlung geben darf: Kurieren Sie sich aus, ein Arzt ist nicht nötig. Doch das sei schon aus juristischen Gründen nicht möglich.

Privatpatienten können 116117 auch nutzen

Übrigens: Der Komplettservice unter 116117 gilt bundesweit und wird vom Bundesgesetzgeber für die gesetzliche Versicherte vorgeschrieben.

Privatversicherte können dort zwar anrufen und einen Rat erhalten – einen Termin bei einem Arzt können sie aber nicht vermittelt bekommen.

