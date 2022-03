Kiel

Seit fast zwei Jahren tragen die Schleswig-Holsteiner beim Einkaufen und bei etlichen anderen Gelegenheiten Masken über Mund und Nase – das ist in wenigen Tagen nun fast überall Geschichte. Die Landesregierung hebt die Pflicht ab Sonntag, 3. April, auf und wandelt sie um in eine Empfehlung. Damit gelten dann kaum noch Corona-Regeln. Das löst Freude im Einzelhandel und Kritik aus der Opposition aus.

In den Krankenhäusern sei die Situation zwar angespannt, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag. Aber: „Die Lage auf den Intensivstationen ist ausdrücklich unter Kontrolle.“ Deshalb könne Schleswig-Holstein auch nicht zum Hotspot erklärt werden, um strengere Corona-Maßnahmen einzuführen. Jeder sei nun selbst gefordert, sich verantwortungsvoll zu verhalten.

Nur noch wenige Maskenpflichten in Schleswig-Holstein

Corona-Regeln beschränken sich ab Sonntag auf Maskenpflichten in Kliniken und der Pflege sowie in Bus, Bahn und Taxis. Außerdem bleibt es bis zum 18. April bei der Umfeldtestung in der Kinderbetreuung. Getestet werden soll auch in der Pflege und je nach Infektionsgeschehen in Kliniken. Die Verordnung gilt bis 30. April.

Aus der SPD kommt Kritik an der Aufhebung der Maskenpflicht. Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller forderte zudem weiterhin Tests an Schulen. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei, auch wenn Ministerpräsident Günther versucht, einen anderen Eindruck zu vermitteln“, so Losse-Müller.

Erleichterung hingegen im Handel. „Wir sind froh, dass die Pflicht abgeschafft wird. Masken sind ein Einkaufshemmnis“, sagte Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Sie geht nicht davon aus, dass der Mund-Nasen-Schutz von heute auf morgen aus dem Alltag verschwindet. Nicht ausgeschlossen ist, dass einzelne Betriebe per Hausrecht bei der Pflicht bleiben. Außerdem wollten viele Beschäftigte sich weiterhin damit schützen.

So beim Kieler Unternehmen Schuh Heinrich. „Wer eine Maske tragen möchte, kann das auch nach Abschaffung der Pflicht tun“, so Geschäftsführerin Anneke Heinrich. „Ein Großteil unserer Belegschaft im Verkauf fühlt sich damit durchaus sicherer. Der Kundschaft wird es vermutlich ähnlich gehen.“

Shoppen ohne Maske auch in Citti-Parks

Damit rechnet auch Axel Bornhöft, Chef des Rendsburger Modehauses ID Sievers. Er stellt seiner Belegschaft weiterhin Masken kostenlos zur Verfügung. Die Shoppingtour wird künftig auch im Designer-Outlet-Center Neumünster und beim Möbelhändler Dodenhof in Kaltenkirchen nicht mehr von der Maske getrübt.

In den Citti-Parks verschwinden die Hinweisschilder ebenfalls. „Wir befürworten den Fall der Maskenpflicht“, so Prokurist Harald Rottes. Er habe keine Hinweise darauf, dass einzelne Geschäfte in den Ladenstraßen bei der Pflicht bleiben wollen. Sie können das eigenverantwortlich regeln. Im Media-Markt etwa trägt die Belegschaft weiter Maske. Den Kunden werde das nur empfohlen, so ein Unternehmenssprecher.

Lesen Sie auch Verkaufsoffene Sonntage in Schleswig-Holstein – die Übersicht für 2022

Ausnahmen gibt es beim Kieler Sanitätshaus Assmann. „Die Maskenpflicht wird auch bei uns fallen – außer in bestimmten Situationen“, sagte Geschäftsführer Horst Sauerwein. „Wir arbeiten in der Gesundheitsbranche“, begründete er, da müsse man sehr vorsichtig sein. Deshalb werde es nach Hausrecht noch möglich bleiben, mit Kunden abzusprechen, ob Masken getragen werden können.

„Bei körpernahen Leistungen, etwa beim Anpassen von Kompressionsstrümpfen, fragen wir auch nach Impf- oder Testnachweisen“, so Sauerwein. Die eigene Belegschaft sei zudem sehr achtsam. „Viele unserer Außendienstmitarbeiter sind bereits zum vierten Mal geimpft.“

Kritik an Hausrecht-Forderung von Karl Lauterbach

Im Lebensmittelhandel sieht etwa Benjamin Klotz von Edeka Ristow in Mönkeberg und Heikendorf den jüngsten Aufruf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kritisch. Der hatte gefordert, dass Händler von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und die Maskenpflicht beibehalten sollen. „Wir können uns ja nicht darauf verlassen, dass die Konkurrenz mitmacht“, so Klotz.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das tut sie auch nicht – Aldi und Rewe etwa wollen bundesweit nur noch dort bei der Maskenpflicht bleiben, wo das vorgeschrieben ist. „Die Schutzvorrichtungen und Abstandsmaßnahmen in den Kassenbereichen bleiben über den 2. April hinaus erhalten“, teilte Rewe mit.