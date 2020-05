Feuerwehren in SH dürfen wieder üben

Schleswig-Holstein

Voraussetzung für die Maßnahmen ist, dass sich die Infektionszahlen auf dem derzeitigen Niveau halten. "In den vergangenen Wochen hat es in einer ganzen Reihe von Bereichen Lockerungen der Beschränkungen gegeben. Es ist wichtig, dass auch die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren wieder die Chance auf eine Rückkehr zu einem Stück Normalität erhalten", sagt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack.

Feuerwehren in SH: Hygieneregeln und Maskenpflicht

Die erste Stufe des vierstufigen Plans sieht ab 5. Juni einige Bedingungen vor. Es gelten verschärfte Hygieneregeln, so wird beispielsweise benutztes Gerät nach dem Dienst gereinigt und gegebenenfalls desinfiziert. Alle Teilnehmer müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten. Es wird nur eine Gruppe gleichzeitig geschult.

Vier-Stufen-Plan definiert mögliche Lockerungen

Wenn es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, soll es in weiteren Stufen zusätzliche Lockerungen geben. Beispielsweise sollen in Stufe 2 auch wieder Übungen in maximal zwei Gruppen möglich sein.

Für die Jugendfeuerwehren sind zunächst jugendpflegerische Tätigkeiten außerhalb der Feuerwehrhäuser möglich. Deren regulärer Dienst soll voraussichtlich nach den Sommerferien wiederaufgenommen werden. Die Ausbildungen auf der Kreisebene können voraussichtlich ab 1. Juli starten.

Zeitplan für Stufe 3 und 4 steht noch nicht fest

Über den Wechsel in die nächsthöhere Stufe stimmen sich Innenministerium, Landesfeuerwehrverband und Träger der Feuerwehren anhand der aktuellen Lage ab. Einen konkreten Zeitplan gibt es deshalb noch nicht.

Über die Aufnahme und Ausgestaltung des Dienstbetriebes entscheidet der Träger der jeweiligen Feuerwehr in Abstimmung mit der Feuerwehr.

