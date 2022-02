Kiel

Nach Klagen von Kita-Personal über das große Unsicherheitsgefühl unter ungeimpften Kleinkindern und der Sorge von Eltern, ihre Kinder bei hohen Infektionszahlen in die Betreuung zu schicken, hat das Land nun seine Teststrategie geändert. Ab Donnerstag müssen sich alle Eltern dreimal pro Woche auf Corona testen lassen, wenn sie ihren Nachwuchs in die Kita bringen wollen – unabhängig von ihrem Impfstatus. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

Vor dem Hintergrund der Infektionsdynamik durch die Omikron-Variante sei die Belastung für Eltern, Kinder und Beschäftigte weiterhin hoch, so ein Sprecher. Deshalb setzt Schleswig-Holstein – wie bereits von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) angekündigt – auf Umfeldtestung. Vorbild ist eine Regelung aus Mecklenburg-Vorpommern.

Nur das Elternteil mit dem „umfangreichsten Kontakt“ zum Kind muss sich testen

Die Eltern bekommen vom Land künftig kostenfrei drei nasale Antigen-Selbsttests pro Woche, mit denen sie sich an unterschiedlichen Werktagen testen sollen. Den Abstrich soll nach Angaben des Ministerium die Person machen, „die üblicherweise den umfangreichsten Kontakt zum Kind in der Familie hat“. Wie Eltern das entscheiden sollen, bleibt unklar.

Alternativ können Eltern sich bei ihrer Arbeitsstelle oder in einem Testzentrum testen lassen. Sie müssen darüber einmal pro Woche eine Selbstauskunft bei ihrer Kita oder Kindertagespflegekraft abgeben. Wer dagegen verstößt, soll mit einem Bußgeld bestraft werden. Über die Höhe der Strafe machte das Land noch keine Angaben. Die Einrichtungen müssen die Zettel nur sammeln und nicht kontrollieren. Die Ordnungsbehörden vor Ort sollen aber stichprobenhafte Kontrollen vornehmen.

Kita-Personal muss dreimal zum Test

Auch für die Kita-Beschäftigten werden die Regeln geändert. Sie müssen sich nun ebenfalls alle dreimal pro Woche testen – vorher gab es Ausnahmen für frisch Geimpfte oder Geboosterte. Zwei Tests muss der Arbeitgeber zahlen, den dritten stellt das Land den Einrichtungen zur Verfügung. Eltern hatten zuletzt wiederholt die Einführung von kindgerechten Lolli-Tests gefordert.

Die Quarantäneregelung für Kitas hat das Land ebenfalls angepasst. Demnach gelten Kinder von infizierten Eltern als enge Kontaktpersonen. Sie müssen deshalb für mindestens fünf Tage in Quarantäne und dürfen somit nicht in die Kita.

Hat die Kleinen selbst Corona erwischt, müssen sie für mindestens sieben Tage in Isolation. Nicht-infizierte Kinder aus derselben Gruppe müssen dagegen nicht in Quarantäne, sondern dürfen weiter betreut werden. Bezogen auf den Einzelfall können die Gesundheitsämter vor Ort aber auch eine andere Entscheidung treffen – etwa wenn sich in einer Einrichtung die Fälle häufen. Erkranken Beschäftigte in Kitas, so können sie sich frühestens nach sieben Tagen freitesten.