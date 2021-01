Kiel

Künftig sollen medizinische Masken (also sogenannte OP-Masken oder Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2) in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften verbindlich getragen werden. Generell wird in Situationen, in denen ein engerer oder längerer Kontakt zu anderen Personen, insbesondere in geschlossenen Räumen unvermeidbar ist, die Nutzung dieser Masken angeraten.

Denn diese haben eine höhere Schutzwirkung als Alltagsmasken, die keiner Normierung in Hinblick auf ihre Wirkung unterliegen. Doch wie unterscheiden sich die Masken genau und wie nutze ich sie richtig? Diese Fragen beantwortet KN-online.

Ab wann gilt die neue Maskenpflicht ?

Bund und Länder haben sich zwar bereits auf die neue Maskenpflicht geeinigt - in Kraft getreten ist sie aber noch nicht. Jedes Bundesland muss eigenständig darüber entscheiden, ab wann die neuen Regeln gelten und sie in einer Corona-Verordnung umsetzen.

In Schleswig-Holstein sollen die Beschlüsse ab Montag, 25. Januar 2021, gelten. Hintergrund der neuen, verschärften Corona-Regeln sind hohe Infektionszahlen und Virus-Mutationen, die wohl ansteckender sind.

Wo gilt die neue Maskenpflicht überall?

Die neue Maskenpflicht gilt in Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr sowie bei Gottesdiensten in Kirchen, Synagogen und Moscheen und bei Zusammenkünften anderer Glaubensgemeinschaften.

Welche Maskentypen fallen unter die neue Corona-Regel ?

Erlaubt sind nur noch sogenannte medizinische Masken. Dazu gehören OP-Masken, FFP2-Masken, KN95-Masken und N95-Masken, die einen vergleichbaren Standard haben, und auch FFP3-Masken. Wichtig: Die Masken dürfen kein Atemventil besitzen.

Wie erkenne ich die richtigen Masken ?

Insbesondere bei FFP2-Masken gibt es einige Modelle, die nicht offiziell zugelassen sind. Zertifizierte Modelle können am CE-Zeichen mit einer vierstelligen Zahlenkombination sowie dem Hinweis auf die Norm EN149 erkannt werden. Neben dem europäischen Norm-Standard EN149 gibt es ähnliche Kennzeichnungen aus anderen Ländern, die den Standards für FFP2-Masken entsprechen: In China entsprechen KN95-Masken dem europäischen FFP2-Standard, in den USA heißen diese Masken N95, auch sie sind nach den neuen Regeln zugelassen.

Allerdings ist hier Vorsicht angesagt: Masken, bei denen das Kennzeichen KN95 zu finden ist, sind nicht immer automatisch erlaubt, es kursieren diverse Fälschungen. Die Masken müssen vorher ein vereinfachtes Bewertungsverfahren in Deutschland durchlaufen, das sogenannten CPA-Verfahren. Grundsätzlich gilt: Die KN95-Masken, die den Schnelltest durchlaufen haben, sollten ebenso sicher sein wie die FFP2-Masken. Lokale Händler, die KN95-Masken ausgeben, müssen über eine schriftliche Bestätigung der Überwachungsbehörde verfügen, die die Wirksamkeit der Masken bestätigt. Wer also in einer Apotheke eine KN95-Maske kauft, kann sich ziemlich sicher sein, dass diese auch zugelassen ist. Bei Online-Käufen sollte man dagegen vorsichtig sein - und zur Sicherheit um einem Nachweis bitten.

Woher bekomme ich Masken und wie viel kosten sie?

Sowohl die einfachen OP-Masken als auch die FFP2-Masken können an vielen Orten gekauft werden: in Supermärkten, Baumärkten, Apotheken, Drogerien oder in diversen Online-Shops. Während OP-Masken in größeren Mengen teilweise schon für wenige Cents pro Stück gekauft werden können, kosten FFP2-Masken mehr. Sie sind online und Discountern teilweise für einen Euro erhältlich - in einigen Apotheken liegen die Preise für eine einzelne Maske aber auch bei rund fünf Euro.

Gibt es medizinische Masken auch in Kindergrößen?

Ja, sowohl OP-Masken als auch FFP2-Masken sind auch in Kindergrößen verfügbar. Sie können in einigen Apotheken gekauft oder bestellt werden und werden auch in diversen Online-Shops angeboten.