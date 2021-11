Schleswig-Holstein

Seit Mitternacht in der Nacht zum Freitag ist „Voyage“, das neue Album von Abba, sowohl online als auch auf CD, Vinyl und Kassette erhältlich. Darauf sind die bereits vorab veröffentlichten Lieder „I Still Have Faith In You“, „Don‚t Shut Me Down“ und „Just A Notion“ sowie sieben weitere Songs von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad zu hören.

Für das Quartett aus dem hohen Norden Europas ist „Voyage“ das neunte Studioalbum und das erste seit „The Visitors“, das am 30. November 1981 erschienen war. Nach einem letzten TV-Auftritt Ende 1982 hatten Abba eine Auszeit als Band angekündigt, die letztlich Jahrzehnte währte - nach acht Studioalben und darin enthaltenen Welthits wie „Waterloo“, „Mamma Mia“, „SOS“ und „Dancing Queen“.

