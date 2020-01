Abbiege-Assistenten: So viele Lkw sind bereits ausgerüstet

Kiel

„Jeder zweite Lkw ist bereits mit der Technik ausgestattet, die den toten Winkel für die Fahrer sichtbar macht“, sagt Thomas Rackow, Geschäftsführer des Speditionsverbandes Nord. Auch Land und Kommunen investieren in Video-, Radar- oder Ultraschall-Technik. Die Abbiege-Assistenten überwachen den Bereich neben dem rechtsabbiegenden Lkw und schlagen Alarm, wenn sich Menschen in der Gefahrenzone befinden und ein Unfall droht.

Täglich kommt es zu brenzligen Situationen auf den Straßen, weil Brummifahrer beim Abbiegen Radfahrer oder Fußgänger nicht bemerken. Erst Anfang vergangener Woche war ein 44-Jähriger in Neumünster von dem Fahrer eines Lastwagens übersehen und schwer verletzt worden. Laut Verkehrssicherheitsbericht der Landespolizei waren 2018 bei jedem fünften der knapp 86.000 Unfälle mit Autos oder Lastwagen Fehler beim Abbiegen ausschlaggebend.

Städtische Großfahrzeuge sollen mit Abbiege-Assistenten ausgestattet werden

In Hamburg sollen jetzt alle städtischen Großfahrzeuge aufgerüstet werden. Schleswig-Holstein ist bereits einen Schritt weiter: Verkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP) hat im vergangenen Jahr 13 der insgesamt 30 Laster der Straßenbauämter aufrüsten lassen. Kosten: 40.000 Euro. Der Rest soll bis Ende des Jahres folgen. Auch die Speditionen sind nicht untätig geblieben: Etwa die Hälfte der 2500 Lastwagen verfügen bereits über die moderne Technik. Ähnlich hoch ist die Quote beim Wege-Zweckverband des Kreises Segeberg. In Kiel testen Feuerwehr und Abfallwirtschaft zurzeit verschiedene Sicherheitslösungen, erklärte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD). Auch in Neumünster werden Busse damit ausgestattet.

ADAC: Abbiege-Assistenten für Lkw sind nicht gut genug

„Abbiege-Assistenten helfen, Menschenleben zu retten: Jedem getöteten oder verletzten Radfahrer, der im toten Winkel übersehen wurde, sind wir verpflichtet, es in der Zukunft besser zu machen“, sagte Verkehrsminister Buchholz. Die Technik sei da, ein Förderprogramm auch. „Jetzt gilt es, den guten Beispielen zu folgen.“

Spediteure wünschen sich finanzielle Unterstützung

Speditionsverbands-Chef Rackow würde sich mehr Unterstützung wünschen: „Der Finanztopf des Bundes in Höhe von fünf Millionen Euro war Anfang 2019 nach drei Tagen ausgeschöpft. Das Land sollte ein eigenes Förderprogramm aufstellen.“ Neben Abbiege-Assistenten wären auch Spurhalte- und Abstandskontroll-Assistenten für schwere Laster sinnvoll. Die Nachrüstung sei kostenintensiv – vor allem bei größeren Logistik-Unternehmen. Buchholz macht da allerdings nicht viel Hoffnung: „Die Investitionen sind überschaubar, das kann die Branche auch ohne Hilfe des Steuerzahlers stemmen“, sagte der Minister.

