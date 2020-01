Schwere Unfälle: Die Gefahr lauert im toten Winkel

Kiel

Schleswig-Holsteins Straßen sollen sicherer werden – für Radfahrer, Fußgänger und Lastwagenfahrer. Land, Kommunen und Unternehmen investieren gezielt in die Nachrüstung von Abbiege-Assistenten für Großfahrzeuge, durch die die Gefahr schwerer Unfälle reduziert werden soll. Frank Walkenhorst, Landesvorsitzender des Fahrlehrerverbandes, lobt die Investitionen, die Menschenleben retten könnten und zugleich eine hohe emotionale Last von den Lkw-Fahrern nehmen würde.

Ob Mülllaster, Betonmischer oder Sattelschlepper – die Angst fährt bei vielen Fahrern immer mit. „Meine Kollegen und ich warnen im Unterricht immer wieder vor den Gefahren des toten Winkels, der bei Lastwagen einfach nicht zu verhindern ist“, sagt Walkenhorst. Aus den meterhohen Zugmaschinen sind Radfahrer und Fußgänger, die rechts neben dem Lkw fahren, so gut wie nicht zu sehen. „Häufig versuchen die Unternehmen mit zusätzlichen Spiegeln die Sicht für die Fahrer zu verbessern“, berichtet Walkenhorst. Nur: „Je schneller ein Radfahrer fährt, desto schwieriger wird es, ihn zu entdecken.“

Abbiegeunfälle : 30 bis 40 Todesfälle jährlich

Die Liste schwerer und tödlicher Unfälle ist lang: Erst Mitte Januar war in Hamburg ein 74 Jahre alter Radfahrer im Stadtteil Wandsbek von einem abbiegenden Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Ein Unfall in Lübeck machte 2019 Schlagzeilen, als ein Müllwagen-Fahrer ein fünfjähriges Kind übersehen hatte. Einer Studie der Unfallforschung der Versicherungen (UDV) zufolge kommen bundesweit jedes Jahr 30 bis 40 Menschen bei Abbiegeunfällen ums Leben. Bei der Hälfte aller beteiligten Fahrzeuge handelte es sich um Lkw der Bau- und Entsorgungswirtschaft. Neun von zehn Unfällen ereigneten sich tagsüber bei trockener Witterung, so der UDV.

Obwohl Verkehrsexperten bereits 2013 darauf hinwiesen, dass durch Warnsysteme die Hälfte der Abbiegeunfälle vermieden werden könnten, werden die Assistenten erst 2024 rechtlich verpflichtend – aber auch nur bei Neufahrzeugen. Viele Speditionen wollen so lange nicht warten und nicht an der falschen Stelle sparen: „Bei jeder Neuanschaffung achten wir darauf, dass ein Abbiege-Assistent installiert ist, bei Bestandsfahrzeugen rüsten wir vor allem die großen 40-Tonner nach und nach auf“, sagt eine Sprecherin von Voigt Logistik in Neumünster. Das Feedback der Fahrer sei äußerst positiv.

Lesen Sie auch

Erste Busse mit Abbiege-Assistent in Neumünster

Kommt es zu Unfällen, leiden sie nicht nur seelisch unter den Folgen. Mitunter müssen sie sich auch strafrechtlich verantworten. 2019 war ein 54-Jähriger vom Amtsgericht Flensburg zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der Lkw-Fahrer hatte beim Abbiegen einen 14 Jahre alten Radfahrer übersehen. Der Jugendliche war kurz nach dem Unfall verstorben. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der tödliche Unfall hätte verhindert werden können.

Abbiege-Assistenten: So ist der Stand in Kiel

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) lässt zurzeit für den städtischen Fuhrpark verschiedene Sicherheitstechniken prüfen, in Hamburg wurde vor wenigen Tagen ein Pilotprojekt beendet.

Dort ist unter anderem ein in der Hansestadt entwickeltes System der Firma Luis Technology getestet worden. Dieses setzt nicht auf herkömmliche Ultraschalltechnik, sondern auf Videotechnik in Verbindung mit Echtzeit-Bildauswertung. „Es wird automatisch aktiviert und überwacht den Gefahrenbereich rechts neben dem Fahrzeug, sobald durch Aktivieren des Blinkers oder Einschlagen des Lenkrads ein Abbiegevorgang erkannt wird“, erläutert Unternehmer Martin Groschke. Um auch teilweise verdeckte Radfahrer erfassen zu können, werde die Kamera in 2,2 bis vier Metern Höhe am Fahrzeug montiert und erfasse einen sechs bis sieben Meter breiten Bereich rechts vom Fahrzeug. „Außerdem kann das System zuverlässig zwischen feststehenden Objekten und einem sich bewegenden Radfahrer unterscheiden und daher mit hoher Zuverlässigkeit eine mögliche Gefahrensituation erkennen“, so Groschke.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.