Kiel/Schwedeneck

Während die jüngsten Winterstürme in Schleswig-Holstein zu großen Schäden an der Nordseeküste geführt haben, konnten sie den Ufern an der Kieler Bucht nur wenig anhaben. Dort drohen dennoch Verluste, denn der Dauerregen im Februar setzt vor allem den Steilküsten zu.

„Wir haben jeden Winter Abbrüche, durch die Nässe der vergangenen Wochen ist die Gefahr jedoch größer“, sagt Sönke-Peter Paulsen (CDU), Bürgermeister von Schwedeneck. Ein großer Teil der Küstenlinie seiner Gemeinde nordwestlich von Kiel besteht aus Steilufern, ebenfalls bei den direkten Nachbarn Strande und Noer. Die imposanten, teils mehr als 20 Meter hohen Gebilde sind bei Spaziergängern und Touristen beliebt. Überall wurden bereits Schilder aufgestellt, die auf die Gefahr hinweisen.

Steilküsten: Wege verlaufen direkt an der Abbruchkante

An etlichen Stellen entlang der Küste zeigt sich bereits, was Paulsen kommen sieht. Das Erdreich rutscht plötzlich ab und hinterlässt weitere halbrunde Krater in der Abbruchkante. Die Wege und Trampelpfade liegen so nah am Abgrund, dass sie gleich mit in die Tiefe gerissen werden. „Das Betreten sowohl oberhalb als auch unterhalb der Steilküste am Strand ist immer gefährlich. Durch den vom Wasser gesättigten Boden steigert sich das aber noch einmal. Das befeuert die Abbruchintensität“, so Paulsen.

Hintergrund ist, dass das Wasser in Richtung Küste abläuft und so den Boden instabil macht. Kritischer könne es zusätzlich werden, sollte der Wind von Südwest auf Nordost drehen und die Ostsee von unten zusätzlich gegen die Steilküsten drücken. Vermeidbar sei das nicht, so Paulsen. „Das sind alles Biotope, Schutzmaßnahmen sind nicht vorgesehen – zum Ärger der Landwirte, die Land verlieren und das nicht verhindern können.“

Lesen Sie auch Gefährliche Steilküste: Familie verzweifelt – unser Haus wird in die Ostsee stürzen

Das bestätigt Christoph Rodde vom Gut Alt-Bülk in Strande, dessen Felder direkt an die Steilküste grenzen. „Das Problem ist, dass wir privat keinen Küstenschutz betreiben dürfen“, so Rodde. Er schätzt, dass rund ein halber Meter jährlich abbricht – so verliere er auf einer Breite von etwa 1000 Metern Jahr für Jahr rund 500 Quadratmeter Ackerland.

Weitere Abbrüche der Steilufer an der Ostseeküste erwartet

So sieht es auch bei seinem Nachbarn Ralf Rannow aus. Der Landwirt bewirtschaftet im Ortsteil Marienfelde seinen Hof rund 400 Meter von der Abbruchkante entfernt. „Ich rechne bald mit weiteren Abbrüchen, die Küste ist schon seit vergangenem Jahr durch Ausspülungen im unteren Bereich sehr steil“, sagt er. Vor Jahren sei ein 250 Quadratmeter großer Teil auf einmal abgesackt. Sollte der Meeresspiegel steigen, geht Rannow davon aus, dass sich die Entwicklung beschleunige.

Zur Galerie Dauerregen im Februar hat die hohen Ufer an der Kieler Bucht instabil gemacht.

Beide Landwirte weisen darauf hin, dass der Pfad, der oben direkt an der Kante verläuft, kein offizieller Wanderweg sei – der führe zumindest auf Strander Gebiet unten am Ufer entlang. Nachbar Schwedeneck hat den Streifen für den Wanderweg von den Eigentümern für den Europäischen Fernwanderweg E1 hingegen gepachtet.

Lesen Sie auch Video von der „Aidacosma“: Was das neue Kreuzfahrtschiff zu bieten hat

Viele beachteten das aber nicht, sodass die Aussaat an der Stelle regelmäßig zerstört werde. „Uns bleibt nichts übrig, als die Spaziergänger zu dulden“, so Ralf Rannow. Dabei sei es riskant, oben zu laufen. Der Pfad führt eng an der Kante vorbei, zum Teil nur wenige Zentimeter, während die andere Seite an manchen Stellen von Weidezäunen begrenzt wird.

Lesen Sie auch Schwedenecks Natur und Geschichte: Was man beim Wandern an der Steilküste erfährt

„Das ist viel zu gefährlich, wir haben schon einige Notfälle gehabt“, berichtet Christoph Rodde. Tatsächlich sind in der Vergangenheit bereits Fußgänger und Radfahrer dort abgestürzt, die in dem unwegsamen Gelände mühsam geborgen werden mussten. Dass jemand mit einem plötzlichen Abbruch mit in die Tiefe rutschte, sei jedoch noch nicht passiert.

Kein Küstenschutz an Steilufern in Schleswig-Holstein vorgesehen

Im erst Anfang dieses Jahres fortgeschriebenen Generalplan Küstenschutz sind für die 58 Steilufer, die mit insgesamt 122 Kilometern Länge ein Viertel der sandigen Ostseeküste Schleswig-Holsteins ausmachen, keine besonderen Vorhaben vorgesehen. „Bei einer Befestigung der Steilufer würde das Material zur Stabilisierung und Erhaltung von Stränden fehlen“, heißt es darin.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Harte Küstensicherung durch Buhnen, Ufermauern oder Wellenbrecher soll nur errichtet werden, wo „Siedlungen, wichtige Infrastrukturanlagen und hohe Sachwerte“ gefährdet seien. Auch Sandvorspülungen seien nicht möglich, da es in der Ostsee dafür kaum Sedimentquellen gebe. Das Abbruchmaterial von den Steilufern selbst sei dazu da, den Strand zu stärken.