Diese Kieler segeln um die Welt

Ihre Segeljacht „Thula“ ist eine Vindö 45 von 1983, ein klassischer Langkieler, gebaut in Schweden. Ihre Route hängt von den Winden und Strömungen ab. Zwei Jahre lang wollen sie unterwegs sein. Derzeit liegen sie in der Prickly Bay vor Grenada. In einem Video-Blog, der auf ihrer Website verlinkt ist, erzählen sie von ihren Abenteuern. Per Mail „plauderten“ sie ein wenig mit KN-online.

„Wir erkunden jetzt gerade Grenada“, schreibt Janna Hars aus Kiel. „Hier gibt es wunderschöne Wanderungen zu Wasserfällen und durch dichtes tropisches Gehölz.“ Zudem wollen die beiden noch unbedingt sehen, wie aus hiesigen Kakaobohnen die für die Region berühmte hochprozentige Schokolade wird.

Kieler auf Weltreise: Kokosnüsse und Fisch auf Tobago

Sie schreiben von sensationellen Gottesdiensten voller Gesang und Herzlichkeit, von der aufregenden Unterwasserwelt und dem Zubereiten lokaler Speisen. Zuvor auf Tobago hätten sie nach kräftigen Regenfällen Dutzende von Kokosnüssen aus einer Bucht gefischt, geknackt und verspeist. Die Hauptmahlzeit sei aber meist Fisch. „Von den Einheimischen lernen wir alles über die Fischtypen und die traditionellen Rezepte.“

Auf dem Meer ist jeder Tag ein Abenteuer. Nachdem die beiden im Juli in Kiel starteten, könnten sie schon dicke Bücher mit ihren Erlebnissen füllen. Vor Arcachon in Frankreich kämpften sie vor der Einfahrt mit vier Meter hohen Wellen. Weihnachten verbrachten sie tausende Seemeilen fern von jeglicher Zivilisation mitten auf dem Meer. „Statt Weihnachtsbeleuchtung hatten wir die Biolumineszenz in den brechenden Wellen und einen unbeschreiblichen Sternenhimmel“, schwärmt Janna Hars. Als Weihnachtsgeschenk kamen am nächsten Tag Fliegende Fische und eine Gruppe Delfine vorbei.

Außenbordmotor ging auf der Weltreise kaputt

Ob sie nicht auch mal Angst haben? „Einen gesunden Respekt vor den Naturgewalten sollte man schon haben, und gut vorbereitet sollte man auch sein, besonders wenn man auf dem Atlantik drei Wochen nur auf sich allein gestellt ist. Meistens ist in solchen Situationen genau das Ersatzteil nicht da, das man braucht“, schreibt Janna Hars.

Aber bisher sei alles gut gegangen. Auch wenn in der Neujahrsnacht vor Barbados das Beiboot samt Außenbordmotor abhanden kam. Was unvorhergesehene Kosten bedeutete. So ist das Reisebudget nun halt ein wenig kleiner. Zum Glück gibt es da aber die anderen „Jachties“ in den Häfen dieser Welt. So bekamen sie von einer anderen Kieler Jacht dann ein aufblasbares Gummiboot als vorübergehende Lösung geborgt. Eine hilfsbereite Gemeinschaft.

Zwei Jahre lang haben sich die beiden Kieler auf die Weltumseglung vorbereitet. „Als wir unsere ,Thula’ in Bremerhaven kauften, war sie in einem relativ schlechten Zustand“, schreiben sie. „Zwei Winter lang mussten wir sie erst bearbeiten, bis sie fit für unsere Reise war.“ Segeln können sie beide. Janna Hars war als Kind fast jeden Sommer mit ihrer Familie in skandinavischen Gewässern unterwegs. Ihr Können und ihre Tricks gab sie an Ilja Bode weiter. Inzwischen ist er gelernter Nautiker und kann seiner Partnerin locker das Wasser reichen.

Im Juli 2019 lösten die beiden ihre Wohnung am Kieler Blücherplatz auf, verkauften den Großteil ihrer Möbel. Den Rest stellten sie bei Freunden und den Eltern unter. Janna Hars ließ sich als Beamtin freistellen, Ilja Bode kündigte. Ihrem Segelverein, der Segler-Vereinigung Kiel, sagten sie „Auf Wiedersehen!“. Der Traum der beiden konnte beginnen. Bis Grenada sind sie nun schon gekommen. Weiter soll es jetzt über das karibische Meer zum Panamakanal und dann Richtung Pazifik gehen.

Wer die Reise verfolgen möchte, gelangt hier zum Reise-Blog der beiden Kieler.

