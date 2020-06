Wie Schüler trotz Corona feiern wollen

Kiel

"Wir hatten bereits Karten für unseren Ball in der Sparkassen-Arena verkauft", sagt der angehende Abiturient Fabio Nehls von der Humboldt-Schule in Kiel. Ganz sang- und klanglos wollen die Gymnasiasten aber nicht auseinander gehen. Mitschülerin Pauline Zack sagt: "Wir hoffen darauf, noch zum Ende dieses Jahres eine Party feiern zu können. Ganz inoffiziell und nur für uns Schüler." Mit dem restlichen Geld aus der Abi-Kasse soll ein Jahrgangsbuch gedruckt und einheitliche Pullover gekauft werden.

Pauline Zack sagt weiter: „Wir wissen, dass niemand Schuld an der aktuellen Situation hat und die meisten von uns haben viel Verständnis für die Umstände. Doch wir haben ein wenig Angst, uns jetzt aus den Augen zu verlieren", so die Schülerin.

Anzeige

Lesen Sie auch: So läuft die Öffnung an den Grundschulen

Weitere KN+ Artikel

Nach dem abrupten Ende des regulären Schulunterrichts stehe der letzte Gang in die Schule nun zur Entlassungsfeier am 12. Juni an. "Wir machen das Beste aus dem Tag“, sagt Pauline Zack. Sie plant, danach mit ihrer Familie im Garten zu Feiern.

Gymnasium Wellingdorf : Schüler hoffen auf Nachhol-Feier

"Mit Corona war schnell klar, dass unser Ball nicht wie geplant stattfinden kann", sagt auch Luise Hansen vom Gymnasium Wellingdorf. Doch erst jetzt mit der Absage werde die Situation real.

Auf eine Art Nachhol-Feier setzen auch die Schüler aus Wellingdorf. Ein richtiger Ball werde das aber wohl nicht, denn viele Schüler hoffen noch darauf, in den nächsten Monaten wenigstens einen Auslandsaufenthalt antreten zu können. "Ein Kleid habe ich deswegen noch nicht gekauft", sagt die 17-Jährige, die Ende August gern in die USA fliegen würde.

Abendgarderobe bleibt vorerst im Schrank

Anders Marten Schnabel vom Gymnasium Elmschenhagen hat sich schon einen Anzug ausgesucht. "Aber den kann ich hoffentlich noch mal bei anderer Gelegenheit tragen", sagt der 18-Jährige. Nachdem die Schüler zwölf Jahre auf ihren Abschluss hingearbeitet haben, hätten sie gern gefeiert.

"So fallen jetzt auch Motto-Woche und Abi-Streich aus", ärgert sich Marten. Konkrete Alternativen haben die Schüler nicht. Vermutlich werde eher im kleinen Rahmen gefeiert. "Aber dafür machen wir ein gutes Abi-Buch", sagt er.

Abi-Ball-Absagen trifft Großveranstalter

Der Ausfall der Bälle trifft auch Großveranstalter wie die Holstenhallen in Neumünster hart. 14 Abiturfeiern hätten diesen Sommer dort ausgerichtet werden sollen, die meisten sind mittlerweile abgesagt, so Geschäftsführer Dirk Iwersen.

"Das ist schade für die jungen Menschen." Die Bälle zu denen Schüler aus ganz Schleswig-Holstein kämen, seien etwas Tolles. "Das lässt sich nicht einfach nachholen", so Iwersen, der seine Reifeprüfung vor 31 Jahren selbst in den Holstenhallen gefeiert hat.

Kieler Schulen bemühen sich um festlichen Rahmen

Wenn auch der große Ball ausfällt, tun die Kieler Schulen doch Einiges, um wenigstens die Entlassungsfeier so festlich wie unter Corona-Bedingungen nur möglich auszurichten. „Ich kann hier für alle Schulleiter der Kieler Gymnasien sprechen: Wir wollen unseren Abiturienten einen würdevollen Abschluss bereiten“, sagt Sinje Wischtukat, Schulleiterin der Gelehrtenschule.

Dort wie in vielen anderen Kieler Schulen sei jedoch nur die klassenweise Entlassung der Schüler möglich. "Jeder Abiturient darf zwei Begleitpersonen mitbringen", sagt Ulrich Tobinski vom Gymnasium Elmschenhagen.

Bildungsministerium lockert Vorgaben für Entlassungsfeiern

Wie berichtet, hatte das Bildungsministerium Schleswig-Holstein in der vergangenen Woche festgelegt, dass zu den Entlassungsfeiern in geschlossenen Räumen maximal 100 Personen erscheinen dürfen. Dabei muss der Mindestabstand von anderthalb Metern zwischen den Mitgliedern unterschiedlicher Haushalte eingehalten werden können, zwischen den Veranstaltungen soll gelüftet und häufig berührte Oberflächen müssen desinfiziert werden.

Lesen Sie auch: So dürfen Schulen die Abschlusszeugnisse übergeben

Abteilungsleiter Alexander Kraft aus dem Bildungsministerium stellte jedoch auch klar: "Abschlussbälle und vergleichbare Feiern sind keine schulischen Veranstaltungen." Für sie gelte daher weiter die deutlich striktere Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die einen Ball im bekannter Weise unmöglich macht.

So unterschiedlich laufen die Entlassungsfeiern ab

Am Thor-Heyerdahl-Gymnasium in Mettenhof bekommt jeder Abiturient bei der Entlassungsfeier einen eigenen Tisch für sich und seine Familie. "Darauf legen wir die Zeugnisse in Geschenkpapier und ein Musiklehrer spielt einen eigenen Jingle für jeden Schüler", erklärt Direktor Torsten Stellmacher.

Am Gymnasium Wellingdorf gibt es dazu noch eine mit Handschuh überreichte Rose vom Klassenlehrer, wie Oberstufenleiter Holger Knieling sagt.

Sinje Wischtukat von der Gelehrtenschule kann der klassenweisen Verabschiedung auch etwas Positives abgewinnen. Sie sagt: "Nun kann aus jeder Klasse ein Eltern- und ein Schülervertreter sprechen."

Von Marc R. Hofmann und Laura Treffenfeld

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.