Abi-Streit: Melissa will sich prüfen lassen

Kaltenkirchen

Mitten hinein in die letzten Vorbereitungen schrieb uns dazu zunächst die Abiturientin Celina Haupt vom Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel. Die 19-Jährige legte dar, warum ein Abitur in der aktuellen Krisensituation nicht fair sein könne. Darauf reagiert nun die Abiturientin Melissa Peters aus Kaltenkirchen – sie hat eine ganze andere Sicht auf die Dinge.

Ich finde, in Ihrer Zeitung wird in letzter Zeit zu einseitig (nämlich pro Abi-Absage!) zu dem Thema berichtet. Deshalb hier meine Gegendarstellung.

Anzeige

1. Auf Geschwister aufpassen?

Es dürften wenige Familien sein, in denen der Altersunterschied zwischen Geschwistern so groß ist, dass wir als durchschnittlich 18-Jährige auf sehr kleine Kinder aufpassen müssten. Wenn ja, sind diese Geschwister es gewohnt, denn es wird auch im normalen Alltag so gewesen sein. Außerdem liegt die Verantwortung für Kinderbetreuung immer noch bei den Eltern – diese müssen das organisieren und sollten so verantwortungsvoll sein, nicht nur die Belange der kleinen Kinder, sondern auch die der großen zu berücksichtigen. Denn wir haben ein Recht darauf, Zeit zum Lernen zu haben.

Die Eltern werden auch nicht 24/7 arbeiten, genauso wie wir nicht 24/7 lernen können. Es wird also sicher Möglichkeiten geben, sich Lernzeiten zu schaffen. Und freiwillige Aufgaben (wie im geschilderten Fall) kann ich halt nur machen, wenn ich mich selbst so organisiere, dass ich meine Ziele (Lernen fürs Abi) nicht aus den Augen verliere.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Unsere Verpflichtung besteht darin, sich auf den Abschluss zu konzentrieren, auf den wir seit der Einschulung hingearbeitet haben, das sollte unser Fokus ein, egal, was rundherum passiert. Mag egoistisch klingen, aber das Abi ist nun mal unser großes Thema in diesem Lebensabschnitt. Und mal ehrlich: Wer erst Mitte März angefangen hat zu lernen, ist eh zu spät dran, die erste Prüfung wäre ja schon in der ersten Schulschließungswoche gewesen...

2. Infizierte Luft?

Wenn man die Abstandsregeln beachtet und viel lüftet, dürfte die Gefahr gering sein. Gerade im Moment stehen die Schulen leer, und die Voraussetzungen sind günstig, unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften das Abi in Ruhe schreiben zu können. Wenn das in Hamburg und anderen Bundesländern möglich ist, sollte das auch bei uns machbar sein.

3. Angst um Großeltern?

Natürlich sind die ganzen Sicherheitsvorkehrungen momentan dazu da, die Älteren zu schützen. Aber wenn jemand so große Angst hat, seine Großeltern anzustecken, sollte er/sie diese halt in nächster Zeit nicht besuchen (ist ja sowieso geboten). Und eigentlich kann man jeden Tag Angst um sie haben: Jeden Tag kann es passieren, dass Oma, Opa, Mama, Papa – egal wer – von einem Auto überfahren wird, einen Herzinfarkt, Krebs oder einfach eine normale Grippe bekommt und ja: sogar daran stirbt. Das ist Alltag und sollte zum Leben dazugehören.

Lesen Sie auch: Corona-Krise - Schüler fürchten Nachteile bei Prüfungen

4. Abi 2021

Wer wirklich so große Angst hat, jetzt keine gute Leistung bringen zu können, hat jederzeit die Möglichkeit, die Abiturprüfung nicht anzutreten, ein Jahr zurückzugehen und nächstes Jahr in aller Ruhe sein Abi zu schreiben.

5. Zukunft!

Am Abi hängt einiges dran, in meinem Fall eine bislang gut durchdachte anschließende Lebensplanung. Wenn man sich in ein paar Jahren irgendwo bewerben muss, zählt doch nur die Note auf dem Zeugnis. Will man da auch auf die Tränendrüse drücken mit der Aussage, dass das Abi nun leider gerade zur Zeit von Corona und ausgerechnet in Schleswig-Holstein zustande kam, wo ausnahmsweise die Prüfung ausgesetzt wurde? Ich bezweifle, dass das wirkt. Das hat bis dahin jeder vergessen und es zählt nur noch die Zahl, die untendrunter steht.

6. Nur eine Ausrede

Meiner Meinung nach ist es übertrieben und es sind rein emotionale Gründe genannt worden, die es nicht rechtfertigen, für alle das Abi abzusagen. Es ist eine willkommene Ausrede für Leute, die sich nicht genug vorbereitet haben. Ich habe gelernt, ich bin bereit, ich will mein Abi schreiben. Nur so fühlt es sich nach ehrlich erarbeiteter Note an. Denn die Abiturnote besteht eben nicht nur aus den Halbjahresnoten – die Prüfung macht einen Großteil davon aus. Ich sage, es kann nicht allen so gehen, dass sie nicht in der Lage waren, zu lernen – es sind viele, die wie ich denken. Also hoffe ich, dass die Politik in dem Sinne entscheidet, uns das Abi schreiben zu lassen – es ist möglich und hätte eigentlich schon nach normalem Zeitplan starten können.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.