Kiel

Corona macht vor dem Abitur Halt: Trotz der Omikron-Variante rechnen das Bildungsministerium und viele Schulen in Schleswig-Holstein mit relativ normalen Abiturprüfungen in diesem Jahr. In den vergangen zwei Jahren hatten sich die Prüfungen teilweise verschoben und waren von Hygieneauflagen geprägt.

Auch der Krankenstand unter den Schülerinnen und Schülern ist dieses Jahr laut Bildungsministerium „nicht auffällig hoch“. Am Mittwoch steht das schriftliche Deutschabitur an, bis zum 5. Mai folgen die Prüfungen in den Fremdsprachen und Mathematik.

Abitur in Schleswig-Holstein: Viele Schüler tragen weiter Maske

„Wir sind nahezu wieder in den Normalmodus zurückgekehrt“, sagt Uwe Borstelmann, Schulleiter des Gymnasiums Wellingdorf. An der Deutschprüfung könnten Stand Dienstagnachmittag alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Eine Tendenz, die sich auch an vielen anderen Schulen abzeichne, berichtet Borstelmann.

Eine stichprobenartige Umfrage an zehn Schulen in Kiel bestätigt dieses Bild: Die Abiturjahrgänge bleiben vor den Prüfungen größtenteils von Corona verschont, an den meisten Schulen gibt es überhaupt keine Krankmeldungen der angehenden Abiturienten. „Wir sehen, dass sich gerade die Schülerinnen und Schüler im Abiturjahrgang sehr zurückhalten und weiter die Maske tragen“, sagt Jens-Peter Meißner, Schulleiter der Max-Planck-Schule in Kiel.

Darauf verweist auch Bildungsministerin Karin Prien (CDU): „Ich freue mich, dass die Schülerinnen und Schüler sehr viel Eigenverantwortung zeigen, freiwillig Masken tragen und sehr rücksichtsvoll dazu beitragen, Infektionen zu verhindern“. Zusätzlich gebe es ein freiwilliges Testangebot, auch die Hygieneregeln wie der Schnupfenplan gelten weiterhin.

Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel mit vielen Corona-Fällen

Das Virus bleibt an den Schulen in Schleswig-Holstein allerdings präsent, in der vergangenen Woche gab es dort 2121 Positivmeldungen. In der Woche vor den Ferien waren es rund 1600 mehr. Angesichts dieser Zahlen bleibt die Gefahr einer Corona-Infektion unter den angehenden Abiturienten bestehen.

Viele Schulen sind davon zwar nicht betroffen, doch es gibt Ausnahmen. Am Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel sind derzeit elf von 75 Prüflingen erkrankt und in Isolation. Sie müssen an einem Nachschreibtermin teilnehmen. „Natürlich stehen wir etwas unter Stress aufgrund der Situation“, sagt Matthias Rudolf, Leiter der Oberstufe. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler gingen aber gut mit der Situation um und seien zuversichtlich.

Abiturprüfungen in SH dauern 30 Minuten länger als sonst

Auch das Bildungsministerium beruhigt: „Niemand muss sich Sorgen machen, dass er die Abiturprüfung nicht schreiben kann“, sagt ein Sprecher. Die Möglichkeit zum Nachschreiben sei selbstverständlich gegeben, wenn man wegen Krankheit oder einer Corona-Infektion nicht an der Prüfung teilnehmen könne.

Vollständig zurück im Normalmodus sind die diesjährigen Abiturprüfungen noch nicht: Aufgrund der Belastung durch die Pandemie wurde die Arbeitszeit für alle schriftlichen Prüfungen um 30 Minuten verlängert. Bei den Kernfächern werden außerdem die Prüfungsthemen beschränkt.